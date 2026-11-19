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Estão abertas as inscrições para o X Congresso Baiano de Controle Interno, que será realizado nos dias 10 e 11 de dezembro, em Salvador. Até o momento, o local do evento não foi divulgado.

O evento marca os 15 anos da União das Controladorias Internas do Estado da Bahia (UCIB) e reúne profissionais que atuam no controle interno e na gestão pública dos municípios baianos.

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Confira:

A programação prevê dois dias de palestras, painéis e exposições, além de atividades voltadas à troca de experiências e à apresentação de práticas que podem contribuir para o trabalho das controladorias municipais.

O congresso também será um espaço para discutir desafios e compartilhar conhecimentos sobre o controle interno e a administração pública.

Os interessados podem realizar a inscrição aqui para participar do encontro.