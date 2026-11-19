Para quem deseja atualizar o currículo ou investir em novos conhecimentos, a Prefeitura de Salvador abriu inscrições para 30 cursos gratuitos de qualificação profissional na modalidade de Ensino a Distância (EAD).

A iniciativa, realizada por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) e do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM), contempla áreas como inteligência artificial, marketing digital, e-commerce e ciência de dados. Os participantes recebem certificação ao final da capacitação.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ação é realizada em parceria com a Afreektech e faz parte da trilha Treinar para Empregar. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a próxima segunda-feira, 23, por meio do site. Após o preenchimento do formulário, os inscritos devem aguardar o contato da equipe pelo WhatsApp, por onde será enviado o link de acesso à plataforma de ensino.

De acordo com a titular da Semdec, Mila Paes, o objetivo é reduzir a lacuna entre a oferta de vagas de emprego e a qualificação técnica exigida pelas empresas.

“Nosso foco é conectar o cidadão às profissões do futuro, democratizando o acesso ao conhecimento em áreas estratégicas como inteligência artificial e ciência de dados. Ao oferecer capacitação gratuita e on-line, ampliamos as chances de empregabilidade e fortalecemos a competitividade da nossa mão de obra”, afirmou a secretária.

Além disso, a gestora também destaca a importância de facilitar o acesso de jovens e adultos que buscam recolocação profissional ou a primeira oportunidade no mercado de trabalho.

“A modalidade a distância, o famoso EAD, permite que mais moradores de Salvador estudem e se certifiquem sem custos de deslocamento, preparando-se para ocupar postos de trabalho cada vez mais digitalizados. Também é uma oportunidade, por exemplo, para aqueles que trabalham em horário diurno ou para mães que cuidam de filhos pequenos, que querem se capacitar para recolocação no mercado de trabalho e não podem se deslocar para fazer um curso presencial”, complementou.