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O embarque no sistema Ferry-Boat é intenso nesta sexta-feira, 20, no Terminal de São Joaquim, em Salvador. A movimentação ocorre durante o feriadão da Consciência Negra, período em que muitos baianos deixam a capital em direção à Ilha de Itaparica e outros destinos.

Segundo o Filômetro da Internacional Travessias Salvador (ITS), o tempo de espera para embarque ultrapassa quatro horas. Já no Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, a situação é mais tranquila, com poucas filas e previsão de espera de entre 60 e 90 minutos.

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Na véspera do feriadão, o terminal de Salvador chegou a registrar espera superior a quatro horas.

Para atender ao aumento da demanda, a Internacional Travessias Salvador iniciou uma operação especial na quinta-feira, 19, com previsão de encerramento na segunda-feira, 23. A expectativa é que aproximadamente 78 mil passageiros utilizem o sistema durante o período.

Nesta sexta-feira, quatro embarcações estão em operação: Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo e Maria Bethânia.

Funcionamento do Ferry-Boat

O sistema funciona de segunda-feira a sábado, das 5h às 23h30. Aos domingos e feriados, o atendimento começa às 6h e segue até as 23h30.

Os passageiros podem acompanhar as condições de embarque nos terminais de São Joaquim e Bom Despacho por meio do Filômetro, disponível no site da concessionária. A ferramenta permite consultar o tamanho das filas e a previsão do tempo de espera.

A operação especial é acompanhada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).