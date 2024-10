Festa das Crianças de Plataforma organiza 35ª edição em Salvador

Moradores do bairro Plataforma organizam festival com diversas atrações interativas - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Em celebração ao Dia das Crianças, no próximo sábado, 12, acontece a 35ª Festa das Crianças de Plataforma, na praça São Braz. A ação é organizada pelos próprios moradores do subúrbio de Salvador em prol das crianças do bairro.

A ação acontece há 35 anos e chegou a distribuir 3 mil brinquedos na edição anterior. Este ano, os organizadores pretendem ampliar esse número.

Além dos brinquedos, as doações são feitas integralmente pelos moradores e empresários da região e também incluem a distribuição de lanches, bicicletas, escorregas de sabão, pula-pula, pintura facial e set de DJ´s para animar a programação especial do Dia das Crianças.