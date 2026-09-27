Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

TRAGÉDIA

Filho de ex-prefeito morre em acidente no sul da Bahia

Gustavo Cunha era sobrinho-neto de Lero Cunha, ex-prefeito de Firmino Alves

Rodrigo Tardio
Por
Lero Cunha, ex-prefeito de Firmino Alves
Lero Cunha, ex-prefeito de Firmino Alves - Foto: Divulgação

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de Gustavo Cunha, sobrinho do ex-prefeito de Firmino Alves, na noite deste sábado, 26.

O desastre foi em um trecho da BA-263 localizado nas proximidades do distrito de Ponto de Astério. A batida envolveu um automóvel e uma motocicleta.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Imagem ilustrativa da imagem Filho de ex-prefeito morre em acidente no sul da Bahia

Gustavo morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico.

Leia Também:

POLÍTICA

Flávio Dino derruba decisão de André Mendonça sobre post de humorista
Flávio Dino derruba decisão de André Mendonça sobre post de humorista imagem

ALERTA

Catu ignora avanço de escorpiões e MP exige plano urgente de combate
Catu ignora avanço de escorpiões e MP exige plano urgente de combate imagem

ANDORINHA

Prefeitura usa chave reserva para tomar carro de vice
Prefeitura usa chave reserva para tomar carro de vice imagem

Comoção

​A morte do jovem causou forte impacto e comoção na população da região, já que a vítima era integrante de uma família tradicional e com forte presença na cena política local.

As causas da colisão devem ser investigadas pelas autoridades competentes.

Mandato

Lero Cunha foi prefeito de Firmino Alves por dois mandatos, entre 2012 a 2020. Nas redes sociais, o gestor municipal postou uma imagem do sobrinho com a mensagem de luto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

acidente de trânsito comoção pública Firmino Alves investigação morte trágica política local

Relacionadas

Mais lidas