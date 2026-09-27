Filho de ex-prefeito morre em acidente no sul da Bahia

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Um grave acidente de trânsito resultou na morte de Gustavo Cunha, sobrinho do ex-prefeito de Firmino Alves, na noite deste sábado, 26.

O desastre foi em um trecho da BA-263 localizado nas proximidades do distrito de Ponto de Astério. A batida envolveu um automóvel e uma motocicleta.

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Gustavo morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico.

Comoção

​A morte do jovem causou forte impacto e comoção na população da região, já que a vítima era integrante de uma família tradicional e com forte presença na cena política local.

As causas da colisão devem ser investigadas pelas autoridades competentes.

Mandato

Lero Cunha foi prefeito de Firmino Alves por dois mandatos, entre 2012 a 2020. Nas redes sociais, o gestor municipal postou uma imagem do sobrinho com a mensagem de luto.