Fogo destrói lojas e mobiliza moradores e bombeiros em cidade baiana

Incêndio atingiu duas lojas e o terraço de um depósito - Foto: Reprodução Ubatã Notíciais

Era início da tarde deste sábado 15, quando duas lojas, localizadas na Avenida Salgado Filho, no Centro de Ubatã, região sul da Bahia, em poucos minutos, foram tomadas pelo fogo. O incêndio de grandes proporções destruiu as lojas e atingiu o terraço de um depósito.

Moradores e populares se mobilizaram com extintores e mangueiras na tentativa de conter as chamas e salvar mercadorias e equipamentos. Os estabelecimentos atingidos vendiam itens inflamáveis, o que, possivelmente, acelerou a expansão das chamas e tornou mais difícil o combate inicial ao incêndio.

Agentes do Corpo de Bombeiros controlaram as chamas | Foto: Reprodução Ubatã Notíciais

A área foi isolada por policiais militares, enquanto agentes do Corpo de Bombeiros controlavam o incêndio e fazia o rescaldo dos imóveis para evitar que o fogo se alastrasse para prédios vizinhos. As informações são do site Ubatã Notícias.

Apesar da destruição, ninguém ficou ferido | Foto: Reprodução Ubatã Notíciais

Apesar da dimensão do incêndio, ninguém ficou ferido. Ainda não há estimativa dos danos causados. As autoridades investigam as causas do ocorrido.