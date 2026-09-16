Funcionários do Banco do Brasil encerram greve na Bahia

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Os funcionários do Banco do Brasil anunciaram o fim da greve na Bahia nesta segunda-feira, 14, depois de aprovarem a proposta apresentada pela instituição financeira.

Durante uma assembleia virtual, 66,6% dos trabalhadores votaram a favor do acordo e decidiram pela suspensão da paralisação.

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De acordo com o Sindicato dos Bancários da Bahia, a decisão considerou o cenário nacional, em que a maioria das bases aprovou o Acordo Coletivo de Trabalho.

Entre os pontos aprovados estão:

Pagamento da PLR (Participação nos Lucros e Resultados), previsto para esta quarta-feira (16/09);

Abono da paralisação realizada no dia 20 de agosto.



Caixa segue em greve

Por outro lado, a Caixa Econômica Federal segue em estado de greve nesta quarta-feira, 16. De acordo com o sindicato, 100% das agências seguem fechadas em toda a Bahia.

Além disso, o comunicado aponta que a Caixa vai retomar as negociações com a Comissão Executiva dos Empregados (CEE).

Entre os principais pontos de reivindicação dos trabalhadores está o Saúde Caixa. O sindicato afirma que a categoria segue mobilizada durante a retomada das negociações.

Entenda a greve

A greve dos funcionários do Banco do Brasil e da Caixa na Bahia iniciou na última quinta-feira, 10, por tempo indeterminado, durante a campanha salarial.

No Banco do Brasil, a paralisação foi suspensa após aprovação da proposta na assembleia de segunda-feira, 13. Já na Caixa, os trabalhadores mantiveram o movimento diante da ausência de avanços nas negociações.

Além disso, o Banco do Nordeste, que também estava previsto para participar da mobilização, teve a greve suspensa depois de 67,8% dos funcionários aprovarem a proposta salarial.

Entre os bancários dos bancos privados, a proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) foi aprovada por 63,38% dos votos.