Governo libera pagamento de licença-prêmio; confira quem tem direito

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A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) publicou, neste sábado, 7, no Diário Oficial do Estado (DOE), as primeiras listas de servidores contemplados com a conversão da licença-prêmio em dinheiro.



Nesta etapa, 114 profissionais foram beneficiados, com base nos pedidos apresentados entre agosto e outubro de 2026.

Quem tem direito ao benefício?

A medida contempla servidores das carreiras civis do Poder Executivo estadual e profissionais que ocupam cargos em comissão no quadro do magistério público estadual do Ensino Médio. Entre os beneficiados estão analistas, técnicos administrativos, coordenadores pedagógicos, diretores e vice-diretores.

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A seleção considera critérios como prioridade para quem ainda não recebeu o benefício, quantidade de períodos de licença-prêmio não utilizados, tempo de serviço na Secretaria da Educação e nas unidades escolares estaduais, além da idade do profissional.



Quando serão divulgadas novas listas?

A previsão é que outras duas listas sejam publicadas ainda em 2026, contemplando solicitações referentes aos meses de novembro e dezembro. A iniciativa segue as regras estabelecidas pela Lei Estadual nº 15.167/2026 e pelo Decreto nº 24.623/2026.

Como será calculado o pagamento?

O valor da conversão será calculado com base na remuneração recebida pelo servidor no mês anterior à concessão do benefício. Parcelas de natureza indenizatória não serão incluídas no cálculo.

A regulamentação também estabelece um limite para o pagamento: será permitida a conversão equivalente a um mês de licença-prêmio a cada quatro meses de efetivo exercício, contados a partir da publicação do ato de concessão.