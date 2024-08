Governo quer criar comitê voltado para pessoas em situação de rua

Governo Jerônimo já mantém o programa Corra pro Abraço - Foto: Joá Souza | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se comprometeu nesta quarta-feira, 24, a criar um comitê estadual para discutir políticas públicas voltadas para pessoas em situação de rua. O compromisso firmado pelo petista surge após reunião com representantes do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua (Ciamp Rua).

O chefe do Executivo estadual afirmou que a ação terá que ser realizada em parceria com os municípios e as demais secretarias estaduais para analisar a viabilidade das propostas apresentadas pelos representantes.

"São pessoas que não têm acesso à saúde, à assistência, às vezes, nem a água. Me comprometi, aqui, em aderir ao plano nacional e criar um comitê estadual para garantir que essas políticas possam ser mais efetivas. Vai ser fundamental a articulação com os municípios e com as diversas secretarias estaduais em torno dessa pauta”, disse o gestor.

Entre as propostas apresentadas pelo Ciamp Rua Nacional estavam a adesão da Bahia ao “Plano Ruas Visíveis - Pelo direito ao futuro da população em situação de rua”, lançado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania em dezembro de 2023, a criação de um comitê estadual com participação efetiva das secretarias, dentre outras demandas enfrentadas por essa população relacionadas à saúde, assistência social, educação, trabalho e emprego.

“Ficamos bem satisfeitos com a resposta positiva do Governo da Bahia para aderir ao plano nacional. Isso significa mais políticas e assistências voltadas para a população de rua”, avaliou o coordenador do Ciamp Rua Nacional, Anderson Lopes Miranda.

O Governo da Bahia, através da Seades, investe em diversas iniciativas para a população em situação de rua, a exemplo do Programa Corra pro Abraço; a reforma e revitalização dos Centros Sociais Urbanos em Salvador; requalificação dos restaurantes populares e ampliação de mais de mil refeições por dia; promoção de cuidado e inclusão social de adolescentes e jovens que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas, dentre outras.



“Esse encontro demonstra o compromisso do governo em cuidar de gente. Nós temos o programa Corra com Abraço, que já completou 11 anos, e tem uma metodologia única no país para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade e fazendo encaminhamentos para os serviços que são necessários”, pontuou o secretário da Seades, José Leal, que esteve presente no encontro.

A coordenadora nacional do movimento na Bahia, Maria Sueli Oliveira, deixou a reunião com expectativas bem positivas: “trouxemos alguma pautas e saímos daqui com ações ainda melhores. Isso, pra gente, é gratificante. O governador foi sempre parceiro e demonstrou o compromisso com o Movimento Nacional da População de Rua. Se a gente se fortalece, se a luta se fortalece, a população de rua ganha com isso”.

Corra pro Abraço



No âmbito das políticas públicas para a população de rua, a Bahia já vem desenvolvendo iniciativas de destaque, como o programa Corra pro Abraço. Capitaneado pelo Governo da Bahia, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), o programa busca aproximar seus beneficiários de políticas públicas – prioritariamente serviços nas áreas de saúde, assistência social, educação e justiça -, acolhendo as pessoas da forma que elas se apresentam ao mundo, com respeito aos seus modos de vida e identidades. A iniciativa já está presente em sete municípios: Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Lauro de Freitas, Juazeiro, Porto Seguro e Barreiras.