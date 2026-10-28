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ACIDENTE INUSITADO

Homem morre em acidente após colidir com porco em rodovia na Bahia

Homem tentou frear e desviar do animal mas caiu e sofreu uma lesão na cabeça

Andrêzza Moura
Por
Otamar morreu antes de receber atendimento médico
Otamar morreu antes de receber atendimento médico - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma colisão entre uma motocicleta e um porco, na tarde desta quarta-feira, 28, em Riachão do Jacuípe, na região sisaleira da Bahia, deixou um homem morto. Otamar Guimarães seguia de moto pela BA-233, quando foi surpreendido pelo animal que atravessava a rodovia.

Segundo relatos, ele ainda tentou frear e desviar do suíno, mas não conseguiu e caiu. O acidente aconteceu próximo ao povoado Vila Guimarães.

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O comandante da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses (BVAJ), Lucival Souza, informou que, era por volta das 14h, quando a equipe foi acionada para atender a ocorrência.

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Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foram ao local, mas quando chegaram, Otamar já estava morto. Ele teve uma lesão na cabeça. As informações são do Calila Notícias.

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