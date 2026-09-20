Hóspedes de resort na Bahia passam mal e local é alvo de fiscalização

Siga o A TARDE no Google

Hóspedes do Porto Seguro Praia Resort, no extremo sul da Bahia, relataram sintomas gastrointestinais desde a quarta-feira, 16. Diante dos casos, a Vigilância Sanitária foi acionada para realizar uma inspeção no resort. A causa dos sintomas ainda é desconhecida.

De acordo com o resort 'all inclusive', cerca de 16 pessoas apresentaram sintomas gastrointestinais suspeitos e foram atendidos pela equipe de saúde do estabelecimento.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Já a Prefeitura de Porto Seguro informou que apenas três pessoas tiveram os sintomas e nenhuma delas procurou unidades de pronto atendimento no município.

Hóspedes relataram os sintomas

De acordo com informações divulgadas pelo g1, um dos hóspedes, que preferiu não se identificar, relatou ter feito uma lista e contabilizado 63 pessoas que passaram mal durante a estadia no resort.

O consumidor ficou hospedado no local entre os dias 13 e 18 de setembro e afirmou que familiares e amigos apresentaram sintomas como vômitos, diarreia e cólicas abdominais.

“As faxineiras não estavam dando conta de limpar os quartos, porque foram muitas pessoas que passaram mal e criança não consegue controlar onde vai vomitar", disse.

Resort confirma investigação da Vigilância Sanitária

Em nota, o Porto Seguro Praia Resort confirmou a presença da Vigilância Sanitária no local. Segundo eles, os agentes realizaram uma fiscalização no local e coletaram amostras para análise.

Eles ainda afirmam que não há confirmação sobre o que pode ter causado o mal-estar dos hóspedes.

“Até o momento, não é possível estabelecer a causa dos sintomas nem afirmar que estejam relacionados ao consumo de alimentos no estabelecimento. A Vigilância Sanitária esteve no resort e realizou os procedimentos de fiscalização e coleta de amostras para análise”, informaram em nota.

Ainda em nota, os responsáveis afirmaram que o resort segue "protocolos de segurança alimentar, conta com acompanhamento nutricional e adota cuidados na seleção, no armazenamento e no preparo dos alimentos e serviços oferecidos".

“Esses procedimentos continuam sendo rigorosamente observados e, diante da ocorrência, todas as medidas adicionais de verificação e prevenção estão sendo adotadas”, afirmou o resort.