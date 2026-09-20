BAHIA
Hóspedes de resort na Bahia passam mal e local é alvo de fiscalização
Causa dos sintomas ainda é desconhecida
Hóspedes do Porto Seguro Praia Resort, no extremo sul da Bahia, relataram sintomas gastrointestinais desde a quarta-feira, 16. Diante dos casos, a Vigilância Sanitária foi acionada para realizar uma inspeção no resort. A causa dos sintomas ainda é desconhecida.
De acordo com o resort 'all inclusive', cerca de 16 pessoas apresentaram sintomas gastrointestinais suspeitos e foram atendidos pela equipe de saúde do estabelecimento.
Já a Prefeitura de Porto Seguro informou que apenas três pessoas tiveram os sintomas e nenhuma delas procurou unidades de pronto atendimento no município.
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Hóspedes relataram os sintomas
De acordo com informações divulgadas pelo g1, um dos hóspedes, que preferiu não se identificar, relatou ter feito uma lista e contabilizado 63 pessoas que passaram mal durante a estadia no resort.
O consumidor ficou hospedado no local entre os dias 13 e 18 de setembro e afirmou que familiares e amigos apresentaram sintomas como vômitos, diarreia e cólicas abdominais.
“As faxineiras não estavam dando conta de limpar os quartos, porque foram muitas pessoas que passaram mal e criança não consegue controlar onde vai vomitar", disse.
Resort confirma investigação da Vigilância Sanitária
Em nota, o Porto Seguro Praia Resort confirmou a presença da Vigilância Sanitária no local. Segundo eles, os agentes realizaram uma fiscalização no local e coletaram amostras para análise.
Eles ainda afirmam que não há confirmação sobre o que pode ter causado o mal-estar dos hóspedes.
“Até o momento, não é possível estabelecer a causa dos sintomas nem afirmar que estejam relacionados ao consumo de alimentos no estabelecimento. A Vigilância Sanitária esteve no resort e realizou os procedimentos de fiscalização e coleta de amostras para análise”, informaram em nota.
Ainda em nota, os responsáveis afirmaram que o resort segue "protocolos de segurança alimentar, conta com acompanhamento nutricional e adota cuidados na seleção, no armazenamento e no preparo dos alimentos e serviços oferecidos".
“Esses procedimentos continuam sendo rigorosamente observados e, diante da ocorrência, todas as medidas adicionais de verificação e prevenção estão sendo adotadas”, afirmou o resort.