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ACIDENTE FATAL

Tragédia na BR-116: engavetamento com 4 carretas mata um na Bahia

Acidente aconteceu na manhã deste domingo, 20, em Jaguaquara, e provocou a interdição total da BR

Redação
Por Redação
| Atualizada em
Engavetamento com quatro carretas deixou um morto na manhã deste domingo, 20, no sudoeste da Bahia
Engavetamento com quatro carretas deixou um morto na manhã deste domingo, 20, no sudoeste da Bahia - Foto: Reprodução/Google Street View

Uma pessoa morreu após um engavetamento envolvendo quatro carretas na manhã deste domingo, 20, na BR-116, em Jaguaquara, no sudoeste da Bahia. O acidente aconteceu por volta das 7h50, no km 645 da rodovia, na localidade de Serra do Mutum.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu uma colisão traseira entre as quatro carretas. Uma das vítimas morreu ainda no local.

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Por causa da ocorrência, a pista havia sido totalmente interditada para o atendimento e a realização dos procedimentos necessários no trecho.

O local só foi liberado pouco depois das 12h36.

A 1ª Delegacia Territorial (DT) de Jequié, também no sudoeste do estado, também registrou a ocorrência. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.

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Tags

Bahia br-116 Jaguaquara polícia rodoviária federal prf Trânsito

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