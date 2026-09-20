ACIDENTE FATAL
Tragédia na BR-116: engavetamento com 4 carretas mata um na Bahia
Acidente aconteceu na manhã deste domingo, 20, em Jaguaquara, e provocou a interdição total da BR
Por Redação
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Uma pessoa morreu após um engavetamento envolvendo quatro carretas na manhã deste domingo, 20, na BR-116, em Jaguaquara, no sudoeste da Bahia. O acidente aconteceu por volta das 7h50, no km 645 da rodovia, na localidade de Serra do Mutum.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu uma colisão traseira entre as quatro carretas. Uma das vítimas morreu ainda no local.
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Por causa da ocorrência, a pista havia sido totalmente interditada para o atendimento e a realização dos procedimentos necessários no trecho.
O local só foi liberado pouco depois das 12h36.
A 1ª Delegacia Territorial (DT) de Jequié, também no sudoeste do estado, também registrou a ocorrência. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.