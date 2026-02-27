Hyundai vem à Bahia prospectar produção de hidrogênio verde

Siga o A TARDE no Google

Jerônimo Rodrigues revelou quando empresários da Hyundai virão à Bahia - Foto: Fidelis Melo | GOVBA

A empresa sul-coreana Hyundai deve enviar representantes à Bahia, entre os meses de março e abril, para prospectar um espaço, no estado, no sentido de produzir hidrogênio verde como combustível para carros.

A afirmação foi feita pelo governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), durante agenda em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta sexta-feira, 27.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Produção local

A novidade já havia sido antecipada pelo titular do Palácio de Ondina, em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, na quinta-feira, 26, após retornar de viagem à Índia e à Coreia do Sul.

"Queremos que esse hidrogênio verde possa ser acelerado e produzido aqui. Eu não tenho esses dados oficiais, foram dados que o empresário da Hyundai me colocou", disse ele.

Novo contato

Na manhã de hoje, o petista revelou quando os empresários sul-coreanos virão ao estado, após um primeiro contato no país asiático.

"Eu pedi que eles pudessem vir, a ideia é que eles possam vir em março ou abril conhecer, se eles prospectarem aqui a região de Camaçari, Feira de Santana, algum canto que eles possam se instalar", afirmou o governador, em coletiva de imprensa.