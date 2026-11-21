CHOQUE FATAL
Idoso de 71 anos morre após ser atingido por raio na Bahia
Senhor sofreu a descarga elétrica ao fechar uma cancela em uma propriedade rural
Um idoso, de 71 anos, morreu após ser atingido por um raio, na zona rural de Feira da Mata, município situado no oeste da Bahia, na tarde desta quinta-feira, 19.
Valnoir Ferreira dos Santos sofreu a descarga elétrica ao fechar uma cancela localizada em uma propriedade rural, na comunidade de Itapicuru, às margens da rodovia BR-030. Ele retornava para casa, quando passou pelo local, quando viu o portão aberto.
No momento do incidente, o senhor estava na companhia dos irmãos, que o levaram até o Hospital Municipal de Feira da Mata, onde já chegou morto. Ele deu entrada na unidade de saúde, por volta das 17h30.
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O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte ocasionada por descarga elétrica resultante de fenômeno da natureza.