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Um idoso, de 71 anos, morreu após ser atingido por um raio, na zona rural de Feira da Mata, município situado no oeste da Bahia, na tarde desta quinta-feira, 19.

Valnoir Ferreira dos Santos sofreu a descarga elétrica ao fechar uma cancela localizada em uma propriedade rural, na comunidade de Itapicuru, às margens da rodovia BR-030. Ele retornava para casa, quando passou pelo local, quando viu o portão aberto.

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No momento do incidente, o senhor estava na companhia dos irmãos, que o levaram até o Hospital Municipal de Feira da Mata, onde já chegou morto. Ele deu entrada na unidade de saúde, por volta das 17h30.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte ocasionada por descarga elétrica resultante de fenômeno da natureza.