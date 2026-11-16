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Uma mulher de 45 anos morreu na manhã desta segunda-feira, 16, após ser atingida por um raio enquanto pilotava uma motocicleta em Nova Mutum, município localizado a aproximadamente 242 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso.

A vítima foi identificada como Herismar Cislande Silva Leite. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 6h40. Ao chegar ao local, os militares encontraram a mulher caída no chão e já sem vida.

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Uma câmera de segurança registrou o momento em que o raio caiu na região. Na gravação, é possível ver o momento em que uma descarga elétrica sai do céu, acompanhada de um forte estrondo, enquanto alguns veículos passam pela rua.

A Polícia Civil informou que esteve no local e investiga as circunstâncias da morte. A motocicleta vermelha que pertencia à vítima foi devolvida aos familiares.

Defesa Civil orienta população durante tempestades com raios

Após o ocorrido, a Defesa Civil de Mato Grosso divulgou orientações de segurança para a população durante tempestades com descargas elétricas. Segundo o órgão, qualquer local em que seja possível ouvir trovões é considerado uma área de risco.

Entre as recomendações estão: