MATO GROSSO
Mulher morre após ser atingida por raio enquanto pilotava moto
Câmera de segurança registrou o momento em que o raio caiu
Uma mulher de 45 anos morreu na manhã desta segunda-feira, 16, após ser atingida por um raio enquanto pilotava uma motocicleta em Nova Mutum, município localizado a aproximadamente 242 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso.
A vítima foi identificada como Herismar Cislande Silva Leite. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 6h40. Ao chegar ao local, os militares encontraram a mulher caída no chão e já sem vida.
Leia Também:
Uma câmera de segurança registrou o momento em que o raio caiu na região. Na gravação, é possível ver o momento em que uma descarga elétrica sai do céu, acompanhada de um forte estrondo, enquanto alguns veículos passam pela rua.
A Polícia Civil informou que esteve no local e investiga as circunstâncias da morte. A motocicleta vermelha que pertencia à vítima foi devolvida aos familiares.
Defesa Civil orienta população durante tempestades com raios
Após o ocorrido, a Defesa Civil de Mato Grosso divulgou orientações de segurança para a população durante tempestades com descargas elétricas. Segundo o órgão, qualquer local em que seja possível ouvir trovões é considerado uma área de risco.
Entre as recomendações estão:
- Procurar abrigo em locais fechados ou dentro de veículos com teto rígido;
- Evitar áreas abertas, como campos e praças, além de rios, piscinas e lagos;
- Manter distância de árvores isoladas, postes, cercas e estruturas metálicas;
- Sair imediatamente da água e interromper atividades como pesca, banho ou navegação;
- Evitar o uso de aparelhos ligados à tomada;
- Evitar tomar banho durante tempestades com raios.