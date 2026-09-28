Incêndio atinge pastelaria após suspeita de vazamento de gás na Bahia

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Um incêndio de grande proporções atingiu uma pastelaria no distrito de Salgadália, em Conceição do Coité, no nordeste da Bahia, neste domingo, 27. Informações iniciais dão conta de que as chamas teriam começado após um vazamento de gás.

Uma equipe da Brigada Voluntária Águia Resgate foi acionada para atender a ocorrência. Quando os socorristas chegaram ao local, o fogo já havia sido controlado por populares. Eles ajudaram na retirada dos botijões, que ainda estavam escapando gás.

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De acordo com o Gildo Carneiro, comandante do Águia Resgate, apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.

Uma investigação deve ser iniciada para apurar de o vazamento de gás foi de fato o que motivou o incêndio. As informações são do Calila Notícias.