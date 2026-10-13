Inscrições para editais Ouro Negro e Carnaval do Pelô terminam nesta terça

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As inscrições para os editais Ouro Negro 2027 e Carnaval do Pelô 2027 terminam nesta terça-feira, 13. Juntos, os processos seletivos somam R$ 20,03 milhões em investimentos para apoiar projetos culturais que vão integrar a programação do Carnaval e de festas populares da Bahia.

Promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA), os editais contemplam diferentes manifestações artísticas, com recursos destinados a blocos, entidades culturais e outras propostas que valorizam a diversidade cultural baiana.

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Ouro Negro oferece R$ 17 milhões

Com investimento de R$ 17 milhões, o Edital Ouro Negro 2027 prevê o apoio a 138 propostas de entidades das categorias afro, afoxé, bloco de samba, bloco de reggae e bloco de índio.

As iniciativas selecionadas poderão participar do Carnaval de 2027 em municípios baianos, da Micareta de Feira de Santana e das Lavagens do Bonfim, de Itapuã e de Santo Amaro.

Em Salvador, os projetos podem prever participação em pelo menos um dos sete circuitos oficiais do Carnaval: Dodô, Osmar, Batatinha, Riachão, Mestre Bimba, Circuito das Águas e Mãe Hilda Jitolu.

O programa é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi). Criado em 2008, o Ouro Negro busca valorizar e fortalecer as manifestações culturais de matrizes africanas.

Carnaval do Pelô destina R$ 3 milhões

Já o Edital Carnaval do Pelô 2027 conta com R$ 3,03 milhões da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e prevê a seleção de 87 propostas, distribuídas em 10 modalidades.

A seleção contempla diferentes formatos e linguagens artísticas, com oportunidades para apresentações em palcos, desfiles e intervenções culturais. Entre as categorias estão Afro, Reggae, Arrocha, Axé, Antigos Carnavais, Samba, Rap, Pagode/Pagotrap e Guitarra Baiana, além de bandas itinerantes, orquestras, bailes infantis, microtrios e nanotrios.

O edital também prevê indutores de pontuação para propostas compostas majoritariamente por pessoas negras, mulheres, pessoas LGBTQIAPN+ e povos indígenas.

Como se inscrever

Os interessados devem consultar os editais completos e preencher os formulários de inscrição disponibilizados no site da Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA). O prazo para participar das duas seleções termina nesta terça-feira, 13 de outubro.