Servidor é morto a tiros após ter casa invadida por homens encapuzados na Bahia

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Um servidor da Prefeitura de Santa Inês, no interior da Bahia, foi assassinado a tiros após ter a casa invadida por um grupo de homens armados. O crime aconteceu na madrugada de domingo, 11, na Rua Bela Vista, região central do município.

A vítima foi identificada como Gabriel Sales Pereira, de 27 anos, conhecido como “Bob”. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no imóvel.

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De acordo com informações da Polícia Civil, cinco suspeitos participaram da ação. Quatro deles utilizavam roupas camufladas e escondiam os rostos quando arrombaram a residência e efetuaram diversos disparos contra Gabriel. Um quinto integrante do grupo teria ficado do lado de fora da casa.

Após o assassinato, imóveis e veículos nas proximidades foram encontrados com pichações que faziam referência a uma facção criminosa. A suspeita é de que as inscrições tenham sido feitas pelos envolvidos no ataque.

Polícia investiga possível disputa entre facções

Uma das linhas de investigação considera a possibilidade de o homicídio estar relacionado a conflitos entre organizações criminosas rivais. No entanto, a Polícia Civil ainda não confirmou a motivação do ataque.

Até a última atualização, nenhum dos suspeitos havia sido identificado.

Prefeitura lamenta morte de servidor

Gabriel integrava o quadro de funcionários da Prefeitura de Santa Inês. Após a confirmação da morte, a administração municipal divulgou uma nota de pesar, manifestando solidariedade aos familiares e amigos.

"Neste momento de despedida, a gestão municipal se compadece com a dor da família pela irreparável perda e presta condolências aos amigos enlutados, assim como aos familiares, alguns dos quais também fazem parte desta instituição", diz um trecho do comunicado.

A prefeitura também desejou conforto à família diante da perda.