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O Instituto de Cegos da Bahia (ICB), instituição filantrópica com 93 anos de atuação, enfrenta uma grave crise financeira e corre o risco de encerrar as atividades.



Para quitar o déficit acumulado e recuperar o equilíbrio das contas, a entidade precisa arrecadar R$ 8 milhões.

A instituição oferece atendimento gratuito nas áreas de saúde, educação e assistência social para pessoas cegas ou com baixa visão. Caso não consiga recursos para manter o funcionamento, milhares de pacientes podem ficar sem acesso aos serviços especializados oferecidos pelo instituto.

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Crise financeira provoca cortes nos atendimentos

O desequilíbrio financeiro é resultado da diferença entre as despesas e os recursos recebidos. Atualmente, os repasses do Sistema Único de Saúde (SUS) cobrem apenas 40% dos custos da instituição. Os outros 60% dependem de doações.

Diante da falta de recursos, o ICB já precisou suspender os atendimentos de Clínica Geral, Nutrição, Fisioterapia e Neurologia para adultos. Também houve redução no número de oftalmologistas, técnicos e profissionais administrativos.





Os cortes provocaram uma diminuição de 20% no quadro de trabalhadores responsáveis pelo atendimento à população.

Instituto realiza 421 mil procedimentos por ano

Por ano, o Instituto de Cegos da Bahia realiza aproximadamente 421 mil procedimentos e recebe pacientes de diferentes municípios baianos e até de outros estados.

Segundo a presidente da instituição, Heliana Diniz, a redução da capacidade de atendimento também aumenta o tempo de espera de pessoas que precisam de assistência especializada.

A dirigente faz um apelo à sociedade para ajudar a manter os serviços e destaca a importância do trabalho desenvolvido pelo instituto na promoção da autonomia, cidadania, inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência visual.

Instituição pede apoio do poder público

Além das doações da população e de empresas, a presidente defende maior participação das administrações municipal e estadual para garantir a continuidade dos atendimentos.

De acordo com Heliana Diniz, a manutenção da instituição depende de uma união de esforços entre empresas, entidades e poder público para evitar que os serviços sejam interrompidos.



Como Ajudar

Pessoas da sociedade civil e também empresas podem contribuir com o trabalho do ICB. As doações podem ser feitas através do PIX 71 98489-1102.