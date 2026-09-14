Jacaré de 2 metros é encontrado morto em lagoa no interior da Bahia

A morte de um jacaré-papo-amarelo de aproximadamente dois metros mobilizou uma equipe do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) na Lagoa Grande, em Feira de Santana, no domingo, 13. O animal adulto foi encontrado boiando na água por moradores, que acionaram o órgão ambiental.

A causa da morte ainda não foi identificada. O jacaré foi retirado da lagoa por uma equipe do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Cruz das Almas e levado para a unidade de Salvador, onde será submetido a uma necropsia.

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O exame deverá ajudar a esclarecer o que provocou a morte e também verificar se houve ingestão de algum objeto. A possibilidade de o animal ter engolido material plástico chegou a ser considerada, mas, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam), essa hipótese é menos provável.

Isso porque o jacaré não apresentava sinais de emagrecimento, uma característica que pode ser observada em animais que adoecem ou morrem após ingerirem materiais que não conseguem digerir. A Semam também considera possível que o animal tenha morrido por causas naturais, levando em conta que se tratava de um jacaré adulto.

Poluição da lagoa

Outra possibilidade inicialmente avaliada foi a relação entre a morte do animal e as condições da Lagoa Grande. De acordo com a Semam, porém, não há, neste primeiro momento, indicação de que o jacaré tenha morrido em razão de poluição da água.

A secretaria destacou ainda que o jacaré é considerado um animal resistente. A confirmação sobre a causa da morte, no entanto, dependerá dos exames que serão realizados pelo Inema.

Em nota, o instituto explicou que o Cetas tem como principal função o atendimento e o resgate de animais silvestres vivos. Neste caso, diante da ocorrência, uma equipe foi mobilizada para retirar o jacaré da lagoa e encaminhá-lo para a realização da necropsia em Salvador.

O Inema também informou que a gestão da Lagoa Grande é de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder).