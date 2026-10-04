BAHIA
Jovens desaparecidos após afogamento são encontrados mortos no Rio Jac
Vítimas desapareceram durante um passeio de canoa na última sexta-feira
Os dois adolescentes que desapareceram após um afogamento no Rio Jacuípe, em Feira de Santana, foram encontrados mortos entre o último sábado, 3, e este domingo, 4. O acidente aconteceu na sexta-feira, 2, durante um passeio de canoa.
Um dos adolescentes é irmão do influenciador Jean Santos, mais conhecido com Jean na Realidade. Ele mobilizou suas redes sociais para encontrar o corpo do jovem.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os adolescentes já estavam sem vida e apresentavam sinais iniciais de decomposição quando foram localizados.
As vítimas só foram encontradas quando os corpos começaram a boiar no rio. As equipes de mergulhadores estavam fazendo buscas desde a tarde de sexta-feira, quando os adolescentes desapareceram.
O que aconteceu?
Os jovens estavam em uma canoa com outros adolescentes quando um deles caiu na água. Na tentativa de ajudá-lo, o segundo também entrou no rio, mas os dois acabaram desaparecendo.
Os outros adolescentes permaneceram na embarcação e conseguiram retornar à superfície para pedir socorro. Pessoas que estavam próximas ao local também participaram das tentativas de localizar os adolescentes, mas não conseguiram encontrá-los.
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Após testemunhas informarem sobre o acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e inicialmente, uma equipe de Feira de Santana iniciou as buscas.
Diante da dificuldade para localizar as vítimas, mergulhadores de Salvador foram chamados para reforçar a operação.