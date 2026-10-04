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Jovens desaparecidos após afogamento são encontrados mortos no Rio Jac

Vítimas desapareceram durante um passeio de canoa na última sexta-feira

Alice Paulilo
Por
Corpos de adolescentes desaparecidos após afogamento no Rio Jacuípe são encontrados
Corpos de adolescentes desaparecidos após afogamento no Rio Jacuípe são encontrados - Foto: Reprodução / Câmera Municial de Feira de Santana

Os dois adolescentes que desapareceram após um afogamento no Rio Jacuípe, em Feira de Santana, foram encontrados mortos entre o último sábado, 3, e este domingo, 4. O acidente aconteceu na sexta-feira, 2, durante um passeio de canoa.

Um dos adolescentes é irmão do influenciador Jean Santos, mais conhecido com Jean na Realidade. Ele mobilizou suas redes sociais para encontrar o corpo do jovem.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, os adolescentes já estavam sem vida e apresentavam sinais iniciais de decomposição quando foram localizados.

As vítimas só foram encontradas quando os corpos começaram a boiar no rio. As equipes de mergulhadores estavam fazendo buscas desde a tarde de sexta-feira, quando os adolescentes desapareceram.

O que aconteceu?

Os jovens estavam em uma canoa com outros adolescentes quando um deles caiu na água. Na tentativa de ajudá-lo, o segundo também entrou no rio, mas os dois acabaram desaparecendo.

Os outros adolescentes permaneceram na embarcação e conseguiram retornar à superfície para pedir socorro. Pessoas que estavam próximas ao local também participaram das tentativas de localizar os adolescentes, mas não conseguiram encontrá-los.

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Após testemunhas informarem sobre o acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) e inicialmente, uma equipe de Feira de Santana iniciou as buscas.

Diante da dificuldade para localizar as vítimas, mergulhadores de Salvador foram chamados para reforçar a operação.

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