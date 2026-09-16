Lotofácil: quatro apostas da Bahia ganham fatia de R$ 300 milhões

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A Lotofácil da Independência foi sorteada pela Caixa Econômica Federal na noite de terça-feira, 15. No total, 72 apostas acertaram os 15 números e vão dividir o prêmio de R$ 300 milhões. Quatro apostas são da Bahia.

Os ganhadores são de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Cada aposta vai ganhar R$ 4.488.579.

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As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 12 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 23.

Apostas da Bahia

Duas apostas baianas vencedoras são de Euclides da Cunha. Ambas foram registradas na Casa Lotérica Boa Sorte e faturaram R$ 4.488.579,00 cada uma delas.

Já as outras duas apostas simples foram da cidade de Mansidão. Cada uma teve o custo de R$ 3,50 e faturaram R$ 4.488.579,00, totalizando R$ 17.954.316 em prêmios para a Bahia.

Além dos 72 ganhadores principais, 8.972 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 1.762,74 cada. Outras 290.866 apostas faturaram R$ 17,50 com 13 acertos.

Com 12 números acertados, 3.465.636 apostas ganharam R$ 7 e 19.323.208 de apostadores acertaram 11 números e levaram R$ 3,50 cada.

Regras do concurso

As regras do concurso estabeleciam que, caso não houvesse apostas premiadas com 15 números, o prêmio seria rateado entre os acertadores de 14 números.

Se também não houvesse ganhadores nessa faixa, o valor seria destinado aos acertadores de 13 números, e assim sucessivamente até a 5ª faixa de premiação.

Se não houvesse apostas premiadas em nenhuma das faixas, o prêmio acumularia para o concurso seguinte, na faixa de 15 acertos.

Onde sacar?

É possível sacar o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Já para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).