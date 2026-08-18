Mega-Sena, Quina e Lotofácil vão sortear R$ 62,5 milhões nesta terça-feira (18/08)

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As principais loterias do Brasil, Mega-Sena, Lotofácil e Quina, sortearam nesta segunda-feira, 17, mais um de seus jogos, porém, nenhuma pessoa acertou os números premiados. Com isso, os valores acumularam, resultando em um prêmio de R$ 62,5 milhões.

Vale ressaltar que esse valor é dividido entre os três jogos, seguindo a seguinte ordem:

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Mega-Sena: R$ 45 milhões;

Quina: R$ 12,5 milhões;

Lotofácil: R$ 5 milhões.

Entenda mais sobre as loterias

Mega-Sena

Dentre as três modalidades, a Mega-Sena detém a maior parcela do prêmio, R$ 45 milhões para o jogador que acertar as seis dezenas do concurso que acontece às 21h desta terça-feira, 18.

No último concurso, que aconteceu neste domingo, 16, os números sorteados foram: 23 - 29 - 33 - 42 - 43 - 57.

Como concorrer na Mega-Sena?

Para concorrer ao prêmio da Mega-Sena, a pessoa deve desembolsar R$ 6 comprando um jogo ou presencialmente em qualquer lotérica do Brasil, ou por meio do site e aplicativo “Loterias Caixa”.

Vale relembrar que os jogos podem ser registrados até às 20h, no horário de Brasília. O sorteio de número 3.046 acontece nesta segunda-feira, 18, a partir das 21h.

O pagamento pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa.

Mega-Sena - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

Quina

O jogo com o segundo maior prêmio acumulado é a Quina, que pode render ao jogador que acertar as cinco dezenas um prêmio de R$ 12,5 milhões.

No último sorteio que aconteceu nesta segunda-feira, 17, os números sorteados foram: 17, 24, 26, 42 e 80.

Como concorrer na Quina?

Para concorrer ao prêmio da Quina, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Vale ressaltar que o valor do bilhete varia de acordo com a quantidade de números selecionados:

5 números: R$ 3;

6 números: R$ 18;

7 números: R$ 63;

8 números: R$ 168;

9 números: R$ 378;

10 números: R$ 756;

11 números: R$ 1.386;

12 números: R$ 2.376;

13 números: R$ 3.861;

14 números: R$ 6.006;

15 números: R$ 9.009.

A aposta deve ser registrada em uma lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo “Loterias Caixa” até as 20h de Brasília.

O pagamento pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. O sorteio de número 7.095 acontece nesta segunda-feira, 18, a partir das 21h.

Quina - Foto: Agência Brasil

Lotofácil

O terceiro prêmio, que compõe os R$ 62,5 milhões, é o da Lotofácil, que acumulou R$ 5 milhões após nenhuma pessoa acertar os quinze números sorteados.

No último concurso, os números sorteados foram: 2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-15-18-21-22-25.

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil, é necessário escolher entre 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no bilhete. Vale ressaltar que o valor varia de acordo com a quantidade de números selecionados:

15 números selecionados: R$ 3,50;

16 números selecionados: R$ 56;

17 números selecionados: R$ 476;

18 números selecionados: R$ 3,50;

19 números selecionados: R$ 13,566;

20 números selecionados: R$ 54.264.

A aposta deve ser registrada em uma lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo “Loterias Caixa” até as 20h de Brasília.

O pagamento pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. O sorteio de número 3.764 acontece nesta segunda-feira, 18, a partir das 21h.