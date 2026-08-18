LOTERIA
Mega-Sena, Quina e Lotofácil vão sortear R$ 62,5 milhões nesta terça-feira (18/08)
Principais loterias do Brasil tiveram seus prêmios acumulados
As principais loterias do Brasil, Mega-Sena, Lotofácil e Quina, sortearam nesta segunda-feira, 17, mais um de seus jogos, porém, nenhuma pessoa acertou os números premiados. Com isso, os valores acumularam, resultando em um prêmio de R$ 62,5 milhões.
Vale ressaltar que esse valor é dividido entre os três jogos, seguindo a seguinte ordem:
- Mega-Sena: R$ 45 milhões;
- Quina: R$ 12,5 milhões;
- Lotofácil: R$ 5 milhões.
Entenda mais sobre as loterias
Mega-Sena
Dentre as três modalidades, a Mega-Sena detém a maior parcela do prêmio, R$ 45 milhões para o jogador que acertar as seis dezenas do concurso que acontece às 21h desta terça-feira, 18.
No último concurso, que aconteceu neste domingo, 16, os números sorteados foram: 23 - 29 - 33 - 42 - 43 - 57.
Como concorrer na Mega-Sena?
Para concorrer ao prêmio da Mega-Sena, a pessoa deve desembolsar R$ 6 comprando um jogo ou presencialmente em qualquer lotérica do Brasil, ou por meio do site e aplicativo “Loterias Caixa”.
Vale relembrar que os jogos podem ser registrados até às 20h, no horário de Brasília. O sorteio de número 3.046 acontece nesta segunda-feira, 18, a partir das 21h.
O pagamento pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa.
Quina
O jogo com o segundo maior prêmio acumulado é a Quina, que pode render ao jogador que acertar as cinco dezenas um prêmio de R$ 12,5 milhões.
No último sorteio que aconteceu nesta segunda-feira, 17, os números sorteados foram: 17, 24, 26, 42 e 80.
Como concorrer na Quina?
Para concorrer ao prêmio da Quina, o jogador deve escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Vale ressaltar que o valor do bilhete varia de acordo com a quantidade de números selecionados:
- 5 números: R$ 3;
- 6 números: R$ 18;
- 7 números: R$ 63;
- 8 números: R$ 168;
- 9 números: R$ 378;
- 10 números: R$ 756;
- 11 números: R$ 1.386;
- 12 números: R$ 2.376;
- 13 números: R$ 3.861;
- 14 números: R$ 6.006;
- 15 números: R$ 9.009.
A aposta deve ser registrada em uma lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo “Loterias Caixa” até as 20h de Brasília.
O pagamento pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. O sorteio de número 7.095 acontece nesta segunda-feira, 18, a partir das 21h.
Lotofácil
O terceiro prêmio, que compõe os R$ 62,5 milhões, é o da Lotofácil, que acumulou R$ 5 milhões após nenhuma pessoa acertar os quinze números sorteados.
No último concurso, os números sorteados foram: 2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-15-18-21-22-25.
Como jogar na Lotofácil?
Na Lotofácil, é necessário escolher entre 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no bilhete. Vale ressaltar que o valor varia de acordo com a quantidade de números selecionados:
- 15 números selecionados: R$ 3,50;
- 16 números selecionados: R$ 56;
- 17 números selecionados: R$ 476;
- 18 números selecionados: R$ 3,50;
- 19 números selecionados: R$ 13,566;
- 20 números selecionados: R$ 54.264.
A aposta deve ser registrada em uma lotérica credenciada ou pelo site e aplicativo “Loterias Caixa” até as 20h de Brasília.
O pagamento pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. O sorteio de número 3.764 acontece nesta segunda-feira, 18, a partir das 21h.