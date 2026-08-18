ECONOMIA
Sites de apostas são suspensos por descumprirem regras da fiscalização
Domínios permanecem acessíveis para quem for retirar valores mantidos nas plataformas
Sites de apostas ligados a seis empresas foram suspensos por descumprirem regras do mercado regulador. A decisão foi tomada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, que impede o recebimento de novas apostas por estas empresas.
Entre as plataformas atingidas estão:
- Pixbet;
- Ganheibet;
- Betdasorte;
- Zeroum;
- Sportvip;
- Energia;
- Kbet;
- Megaposta;
- Betvip;
- Papigames;
- Multibet;
- Ricobet;
- BRXBet;
Grande parte das suspensões ocorreu justamente porque as empresas deixaram de enviar os dados necessários ao Sistema de Gestão de Apostas (Sigap). Segundo a Fazenda, a falta dessas informações compromete o monitoramento do setor e pode afetar a atuação do órgão regulador, os apostadores e o mercado formal.
O Sigap é a ferramenta utilizada pelo governo para acompanhar e fiscalizar as casas autorizadas a operar no país.
Suspensões têm diferentes justificativas
Com apenas uma das empresas suspensas a justificativa não foi por falta de informações consideradas necessárias para a fiscalização.
Para a RR Participações e Intermediações de Negócios, responsável pelas marcas Multibet, Ricobet e BRXBet, a suspensão ocorreu após a empresa não apresentar documentos sobre sua composição societária, solicitados pela Fazenda durante diligências.
Segundo a decisão, a ausência da documentação impediu a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) de verificar requisitos necessários para a continuidade das operações, como habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, idoneidade e qualificações econômico-financeira e técnica.
Por isso, a suspensão das três marcas deverá permanecer até que o processo administrativo sancionador seja concluído.
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Veja quais foram os domínios suspensos
Ao todo foram 14 domínios retirados do ar, confira a lista:
- pix.bet.br
- ganhei.bet.br
- betdasorte.bet.br
- zeroum.bet.br
- sportvip.bet.br
- energia.bet.br
- kbet.bet.br
- mmabet.bet.br
- betvip.bet.br
- papigames.bet.br
- megaposta.bet.br
- multi.bet.br
- rico.bet.br
- brx.bet.br