Sites de apostas são suspensos por descumprirem regras da fiscalização

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Sites de apostas ligados a seis empresas foram suspensos por descumprirem regras do mercado regulador. A decisão foi tomada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, que impede o recebimento de novas apostas por estas empresas.

Entre as plataformas atingidas estão:

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Pixbet;

Ganheibet;

Betdasorte;

Zeroum;

Sportvip;

Energia;

Kbet;

Megaposta;

Betvip;

Papigames;

Multibet;

Ricobet;

BRXBet;

Grande parte das suspensões ocorreu justamente porque as empresas deixaram de enviar os dados necessários ao Sistema de Gestão de Apostas (Sigap). Segundo a Fazenda, a falta dessas informações compromete o monitoramento do setor e pode afetar a atuação do órgão regulador, os apostadores e o mercado formal.

O Sigap é a ferramenta utilizada pelo governo para acompanhar e fiscalizar as casas autorizadas a operar no país.

Suspensões têm diferentes justificativas

Com apenas uma das empresas suspensas a justificativa não foi por falta de informações consideradas necessárias para a fiscalização.

Para a RR Participações e Intermediações de Negócios, responsável pelas marcas Multibet, Ricobet e BRXBet, a suspensão ocorreu após a empresa não apresentar documentos sobre sua composição societária, solicitados pela Fazenda durante diligências.

Segundo a decisão, a ausência da documentação impediu a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) de verificar requisitos necessários para a continuidade das operações, como habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, idoneidade e qualificações econômico-financeira e técnica.

Por isso, a suspensão das três marcas deverá permanecer até que o processo administrativo sancionador seja concluído.

Veja quais foram os domínios suspensos

Ao todo foram 14 domínios retirados do ar, confira a lista: