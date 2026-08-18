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Sites de apostas são suspensos por descumprirem regras da fiscalização

Domínios permanecem acessíveis para quem for retirar valores mantidos nas plataformas

Alice Paulilo
Por
Sites de apostas foram suspensos pelo Ministério da Fazenda; veja quais
Sites de apostas foram suspensos pelo Ministério da Fazenda; veja quais - Foto: Joédson Alves / Agência Brasil

Sites de apostas ligados a seis empresas foram suspensos por descumprirem regras do mercado regulador. A decisão foi tomada pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, que impede o recebimento de novas apostas por estas empresas.

Entre as plataformas atingidas estão:

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  • Pixbet;
  • Ganheibet;
  • Betdasorte;
  • Zeroum;
  • Sportvip;
  • Energia;
  • Kbet;
  • Megaposta;
  • Betvip;
  • Papigames;
  • Multibet;
  • Ricobet;
  • BRXBet;

Grande parte das suspensões ocorreu justamente porque as empresas deixaram de enviar os dados necessários ao Sistema de Gestão de Apostas (Sigap). Segundo a Fazenda, a falta dessas informações compromete o monitoramento do setor e pode afetar a atuação do órgão regulador, os apostadores e o mercado formal.

O Sigap é a ferramenta utilizada pelo governo para acompanhar e fiscalizar as casas autorizadas a operar no país.

Suspensões têm diferentes justificativas

Com apenas uma das empresas suspensas a justificativa não foi por falta de informações consideradas necessárias para a fiscalização.

Para a RR Participações e Intermediações de Negócios, responsável pelas marcas Multibet, Ricobet e BRXBet, a suspensão ocorreu após a empresa não apresentar documentos sobre sua composição societária, solicitados pela Fazenda durante diligências.

Segundo a decisão, a ausência da documentação impediu a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) de verificar requisitos necessários para a continuidade das operações, como habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, idoneidade e qualificações econômico-financeira e técnica.

Por isso, a suspensão das três marcas deverá permanecer até que o processo administrativo sancionador seja concluído.

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Veja quais foram os domínios suspensos

Ao todo foram 14 domínios retirados do ar, confira a lista:

  1. pix.bet.br
  2. ganhei.bet.br
  3. betdasorte.bet.br
  4. zeroum.bet.br
  5. sportvip.bet.br
  6. energia.bet.br
  7. kbet.bet.br
  8. mmabet.bet.br
  9. betvip.bet.br
  10. papigames.bet.br
  11. megaposta.bet.br
  12. multi.bet.br
  13. rico.bet.br
  14. brx.bet.br
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Tags

apostas Ficalização Ministério da Fazenda

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