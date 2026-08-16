Gigante americana anuncia fim de fábrica no Brasil e demissão em massa

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Uma gigante industrial dos Estados Unidos decidiu encerrar as atividades de uma fábrica no Brasil, colocando em alerta cerca de 100 trabalhadores da unidade. A decisão foi tomada pela multinacional Parker Hannifin e envolve uma planta localizada em Jacareí, no interior de São Paulo.

A fábrica produz válvulas utilizadas principalmente em máquinas agrícolas e equipamentos industriais. Com o encerramento da operação, os funcionários aguardam informações sobre o futuro dos contratos e sobre a possibilidade de transferência para outras unidades da empresa.

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Apesar do fechamento já ter sido comunicado, a Parker Hannifin ainda não informou quantos trabalhadores serão desligados. Parte da equipe poderá ser aproveitada em outras operações da multinacional.

Empresa vai encerrar produção em Jacareí

A Parker Hannifin informou ao Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região que o fechamento faz parte de um processo de “otimização operacional”.

A medida prevê uma reorganização da estrutura produtiva da companhia e a concentração das atividades em outras unidades. Até o momento, porém, a empresa não revelou qual planta poderá receber a produção atualmente realizada em Jacareí.

Outro ponto ainda sem definição é a data em que a fábrica deixará definitivamente de funcionar. Com isso, os trabalhadores continuam atuando na unidade enquanto aguardam novas informações sobre o cronograma.

Cerca de 100 funcionários serão afetados



A unidade paulista conta com aproximadamente 100 trabalhadores, que agora enfrentam um cenário de incerteza.

Uma possibilidade é que parte dos profissionais receba propostas para continuar na empresa em outras plantas da Parker Hannifin. Já aqueles que não forem aproveitados poderão ter os contratos encerrados.

A multinacional, entretanto, ainda não divulgou quantas pessoas poderão ser transferidas ou quantos trabalhadores serão demitidos.

Por isso, embora o fechamento da fábrica esteja confirmado, não é possível afirmar que todos os 100 funcionários perderão os empregos. O destino de cada profissional dependerá das decisões tomadas pela empresa durante o processo.

Sindicato cobra respostas da multinacional

O anúncio também provocou reação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região.

A entidade criticou a forma como a decisão foi comunicada e afirmou que o encerramento da unidade ocorreu sem uma discussão prévia sobre alternativas com os representantes dos trabalhadores.

Diante do cenário, o sindicato convocou uma assembleia com os funcionários para discutir a situação e definir as próximas medidas.

Entre os pontos que deverão ser cobrados estão informações sobre o cronograma de fechamento, o número de possíveis demissões e as oportunidades de transferência para outras unidades da companhia.

Trabalhadores podem negociar benefícios

Caso os desligamentos sejam mantidos, os representantes dos funcionários também poderão negociar condições específicas para os profissionais afetados.

Entre as possibilidades estão indenizações adicionais, extensão do plano de saúde e apoio para recolocação profissional. Até o momento, porém, a Parker Hannifin não apresentou um pacote específico de benefícios para os trabalhadores.

A prioridade do sindicato será buscar a preservação do maior número possível de empregos e reduzir os impactos provocados pelo encerramento da unidade.

Gigante americana tem 58 mil funcionários

A Parker Hannifin é uma multinacional norte-americana especializada em tecnologias de movimento e controle e está entre as maiores fabricantes do setor no mundo.

A companhia produz equipamentos, componentes e sistemas utilizados em diferentes segmentos, incluindo os setores industrial, agrícola, aeroespacial e de transportes.

A empresa possui aproximadamente 58 mil funcionários em diversos países e registra vendas próximas de US$ 20 bilhões. No ano fiscal de 2025, a companhia alcançou esse patamar de faturamento.

Mesmo com a atuação global, a multinacional decidiu encerrar a operação em Jacareí sob a justificativa de reorganização e melhoria da eficiência operacional.

O que acontece com os funcionários agora?

O próximo passo será definido nas negociações entre a empresa e os representantes dos trabalhadores.

A Parker Hannifin ainda precisa esclarecer quantos funcionários poderão ser transferidos, quais unidades poderão receber esses profissionais e quantos contratos serão encerrados.

Enquanto isso, os cerca de 100 trabalhadores permanecem na fábrica sem uma definição sobre o futuro de seus empregos.

O fechamento da unidade, portanto, já está decidido, mas o impacto final sobre a equipe ainda não foi definido. O número de demissões dependerá das propostas de transferência e das próximas negociações entre a multinacional e o sindicato.