Luís Eduardo Magalhães registra quatro incêndios em menos de 12 horas

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Uma sequência de incêndios marcou o ínicio da semana em diferentes pontos de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. De acordo com a Defesa Civil Municipal, quatro ocorrências foram registradas em menos de 12 horas nesta segunda-feira, 31, nos bairros Luar do Oeste, Jardim Paraíso e na comunidade da Muriçoca, localizada no limite entre Luís Eduardo Magalhães e Barreiras.

Entre os casos, um incêndio de grandes proporções mobilizou as equipes de emergência. As chamas teriam começado nas proximidades da Avenida Tancredo Neves, no acesso à Cidade do Automóvel, e se espalhado por uma extensa área de vegetação particular.

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O fogo também atingiu as instalações do Eco Podas, onde havia uma grande quantidade de podas, galhos e troncos de árvores armazenados. Todo o material foi consumido pelas chamas.

Apesar da intensidade do incêndio e da grande quantidade de material combustível no local, não foram registrados danos às estruturas nem vítimas.

As equipes da Defesa Civil seguem monitorando as áreas atingidas e atuando no combate às ocorrências para impedir que as chamas avancem para regiões próximas.

Baixa umidade preocupa

A situação ocorre em meio a um cenário de baixa umidade do ar no município. Dados meteorológicos apontaram nível de alerta laranja, com a umidade relativa do ar chegando a 21% em Luís Eduardo Magalhães.

O índice aumenta o risco de propagação de incêndios e exige atenção das equipes responsáveis pelo monitoramento e combate às chamas.

Os trabalhos também contam com o apoio da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) e da Associação Comercial e Industrial de Luís Eduardo Magalhães (Aciclem).

As entidades têm contribuído com recursos materiais e suporte operacional para auxiliar no enfrentamento dos incêndios registrados no município.