Mais 636 mil MEIs da Bahia podem ter dívidas perdoadas; entenda regras

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Na Bahia, mais de 636 mil microempreendedores individuais (MEIs) poderão ser beneficiados por um pacote de medidas do governo federal que prevê perdão de dívidas, aumento do limite de faturamento e ampliação das oportunidades de contratação de pequenos negócios pelo poder público.

As iniciativas fazem parte do programa Prospera MEI, anunciado na última semana pelo Governo Federal.

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Segundo a pesquisa Perfil do MEI, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), quase 44% dos microempreendedores individuais baianos deixaram de pagar algum boleto mensal relacionado ao MEI.

Apesar das dificuldades financeiras, 62% dos entrevistados no estado demonstraram interesse em vender produtos ou serviços para o governo.

O pacote reúne mudanças nas regras do Simples Nacional e outras iniciativas para facilitar o acesso ao crédito, reduzir a burocracia e estimular o crescimento dos pequenos negócios.

Mudanças que afetam os microempreendedores

Sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na quarta-feira, 21, um projeto de lei complementar altera regras do Simples Nacional e prevê mudanças para os microempreendedores individuais.

Vejas as principais medidas:

Perdão de dívidas : remissão de débitos tributários federais de titularidade da União que atendam aos critérios estabelecidos na lei.

: remissão de débitos tributários federais de titularidade da União que atendam aos critérios estabelecidos na lei. Aumento do faturamento : o limite anual passa de R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028.

: o limite anual passa de R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. Mais funcionários : o MEI poderá contratar até dois empregados, em vez de apenas um.

: o MEI poderá contratar até dois empregados, em vez de apenas um. Licitações públicas : o limite das contratações exclusivas para micro e pequenas empresas sobe de R$ 80 mil para R$ 130.984,20.

: o limite das contratações exclusivas para micro e pequenas empresas sobe de R$ 80 mil para R$ 130.984,20. Contrata+Brasil : o teto por serviço contratado de MEIs passa de R$ 13.098,41 para R$ 32.746,06.

Perdão de dívidas a partir de 2027

Uma das principais medidas prevê a remissão integral de débitos tributários federais de titularidade da União, inscritos ou não na Dívida Ativa da União até 13 de outubro deste ano.

O benefício inclui:

Contribuições previdenciárias em atraso;

Multas;

Juros;

Encargos de cobrança;

Dívidas que estejam sendo cobradas na Justiça ou incluídas em parcelamentos.

A medida está prevista para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2027. As regras divulgadas dizem que o perdão será automático, sem necessidade de pedido à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

No entanto, para manter o benefício, o empreendedor deverá pagar em dia as guias mensais do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) durante os seis meses seguintes à entrada em vigor da lei.

Ademais, a remissão alcança saldos de parcelamentos em andamento, mas não prevê a devolução de valores já pagos.

Quem tiver uma ação judicial para contestar os débitos deverá desistir do processo para obter a baixa definitiva da dívida, sem cobrança de honorários advocatícios pela desistência.

A estimativa é que mais de 3,6 milhões de microempreendedores sejam beneficiados em todo o país, com o perdão de mais de R$ 18,7 bilhões em débitos. O valor médio das dívidas é de aproximadamente R$ 3,4 mil.

Teto de faturamento passou para R$ 140 mil

Atualmente de R$ 81 mil, o limite de faturamento anual do MEI passará para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028.

O teto não era atualizado desde 2018. Com a mudança, os empreendedores poderão faturar mais sem precisar deixar imediatamente o regime simplificado, desde que continuem atendendo às demais regras de enquadramento.

A proposta também permite que o MEI contrate até dois funcionários, ampliando a possibilidade de geração de empregos nos pequenos negócios.

Conforme as regras previstas na lei, empresas do Simples Nacional que se enquadrem nos novos limites e cumpram as demais exigências também poderão voltar à categoria de MEI.

Pequenos negócios com mais contratos públicos

Além disso, o pacote busca ampliar a participação dos microempreendedores nas compras governamentais.

O limite de valor das licitações exclusivas para microempresas e empresas de pequeno porte passará de R$ 80 mil para R$ 130.984,20.

Já a plataforma Contrata+Brasil, que conecta órgãos públicos a prestadores de serviços cadastrados como MEI, terá o limite por contratação.