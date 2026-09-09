AÇÃO DA COELBA
Mais de 20 cidades vão receber Operação Gatonet da Coelba; veja quais
Ação ajuda a evitar incêndios causados por cabos instalados de maneira irregular
A Operação Gatonet vai ser realizada pela Neoenergia Coelba em 21 municípios baianos nesta semana. Até a próxima sexta-feira, 11, a distribuidora manterá profissionais atuando exclusivamente na remoção de cabos e equipamentos de telecomunicações instalados de maneira irregular nos postes da companhia.
A ação tem como objetivo reordenar as estruturas da rede de distribuição e reduzir as chances de ocorrências com chamas em fiações clandestinas, causando interrupções de energia para a população.
As cidades foram escolhidas devido ao alto número de provedores irregulares, que causam poluição visual.
Os municípios que estão recebendo a Operação Gatonet são:
- Barreiras
- Camaçari
- Canudos
- Capim Grosso
- Carinhanha
- Castro Alves
- Ilhéus
- Itaetê
- Itabuna
- Jaguarari
- Jequié
- João Dourado
- Luís Eduardo Magalhães
- Mulungu do Morro
- Nova Canaã
- Poções
- Rio do Pires
- Salvador
- Santa Maria da Vitória
- Serrinha
- Sobradinho
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Os provedores de internet que não possuem contrato com a distribuidora terão os seus cabos removidos pela Neoenergia Coelba.
Essas operadoras têm à disposição um canal exclusivo para que se regularizem e evitem que os seus cabos sejam retirados.
Através do e-mail [email protected], as operadoras poderão tirar suas dúvidas e receber orientações sobre o assunto.
O que é o Gatonet?
O Gatonet é a empresa de telefonia e internet que instala os seus cabos à revelia, sem seguir os padrões de segurança e de engenharia necessários.
Essas operadoras irregulares são a principal causa do emaranhado de fios registrados nas cidades e causam transtornos para a população.
A responsabilidade pela manutenção desses equipamentos é das operadoras, mas devido aos riscos para os baianos, a Neoenergia Coelba atua de maneira preventiva.
Além das ações em campo, a distribuidora lançou um portal que permite à população verificar se a operadora que presta o serviço de internet é regular.
Isso garante que o processo de análise técnica foi devidamente realizado e que houve aprovação nos critérios de segurança. A Neoenergia Coelba recomenda que só contratem os provedores regulares.