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AÇÃO DA COELBA

Mais de 20 cidades vão receber Operação Gatonet da Coelba; veja quais

Ação ajuda a evitar incêndios causados por cabos instalados de maneira irregular

Edvaldo Sales
Por
Ação ajuda a evitar incêndios causados por cabos instalados de maneira irregular
Ação ajuda a evitar incêndios causados por cabos instalados de maneira irregular - Foto: Ascom | Neoenergia Coelba

A Operação Gatonet vai ser realizada pela Neoenergia Coelba em 21 municípios baianos nesta semana. Até a próxima sexta-feira, 11, a distribuidora manterá profissionais atuando exclusivamente na remoção de cabos e equipamentos de telecomunicações instalados de maneira irregular nos postes da companhia.

A ação tem como objetivo reordenar as estruturas da rede de distribuição e reduzir as chances de ocorrências com chamas em fiações clandestinas, causando interrupções de energia para a população.

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As cidades foram escolhidas devido ao alto número de provedores irregulares, que causam poluição visual.

Os municípios que estão recebendo a Operação Gatonet são:

  • Barreiras
  • Camaçari
  • Canudos
  • Capim Grosso
  • Carinhanha
  • Castro Alves
  • Ilhéus
  • Itaetê
  • Itabuna
  • Jaguarari
  • Jequié
  • João Dourado
  • Luís Eduardo Magalhães
  • Mulungu do Morro
  • Nova Canaã
  • Poções
  • Rio do Pires
  • Salvador
  • Santa Maria da Vitória
  • Serrinha
  • Sobradinho

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Os provedores de internet que não possuem contrato com a distribuidora terão os seus cabos removidos pela Neoenergia Coelba.

Essas operadoras têm à disposição um canal exclusivo para que se regularizem e evitem que os seus cabos sejam retirados.

Através do e-mail [email protected], as operadoras poderão tirar suas dúvidas e receber orientações sobre o assunto.

O que é o Gatonet?

O Gatonet é a empresa de telefonia e internet que instala os seus cabos à revelia, sem seguir os padrões de segurança e de engenharia necessários.

Essas operadoras irregulares são a principal causa do emaranhado de fios registrados nas cidades e causam transtornos para a população.

A responsabilidade pela manutenção desses equipamentos é das operadoras, mas devido aos riscos para os baianos, a Neoenergia Coelba atua de maneira preventiva.

Além das ações em campo, a distribuidora lançou um portal que permite à população verificar se a operadora que presta o serviço de internet é regular.

Isso garante que o processo de análise técnica foi devidamente realizado e que houve aprovação nos critérios de segurança. A Neoenergia Coelba recomenda que só contratem os provedores regulares.

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Bahia Neoenergia Coelba

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