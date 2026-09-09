Mais de 20 cidades vão receber Operação Gatonet da Coelba; veja quais

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A Operação Gatonet vai ser realizada pela Neoenergia Coelba em 21 municípios baianos nesta semana. Até a próxima sexta-feira, 11, a distribuidora manterá profissionais atuando exclusivamente na remoção de cabos e equipamentos de telecomunicações instalados de maneira irregular nos postes da companhia.

A ação tem como objetivo reordenar as estruturas da rede de distribuição e reduzir as chances de ocorrências com chamas em fiações clandestinas, causando interrupções de energia para a população.

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As cidades foram escolhidas devido ao alto número de provedores irregulares, que causam poluição visual.

Os municípios que estão recebendo a Operação Gatonet são:

Barreiras

Camaçari

Canudos

Capim Grosso

Carinhanha

Castro Alves

Ilhéus

Itaetê

Itabuna

Jaguarari

Jequié

João Dourado

Luís Eduardo Magalhães

Mulungu do Morro

Nova Canaã

Poções

Rio do Pires

Salvador

Santa Maria da Vitória

Serrinha

Sobradinho

Os provedores de internet que não possuem contrato com a distribuidora terão os seus cabos removidos pela Neoenergia Coelba.

Essas operadoras têm à disposição um canal exclusivo para que se regularizem e evitem que os seus cabos sejam retirados.

Através do e-mail [email protected], as operadoras poderão tirar suas dúvidas e receber orientações sobre o assunto.

O que é o Gatonet?

O Gatonet é a empresa de telefonia e internet que instala os seus cabos à revelia, sem seguir os padrões de segurança e de engenharia necessários.

Essas operadoras irregulares são a principal causa do emaranhado de fios registrados nas cidades e causam transtornos para a população.

A responsabilidade pela manutenção desses equipamentos é das operadoras, mas devido aos riscos para os baianos, a Neoenergia Coelba atua de maneira preventiva.

Além das ações em campo, a distribuidora lançou um portal que permite à população verificar se a operadora que presta o serviço de internet é regular.

Isso garante que o processo de análise técnica foi devidamente realizado e que houve aprovação nos critérios de segurança. A Neoenergia Coelba recomenda que só contratem os provedores regulares.