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Manifestação causa engarrafamento de 5km em trecho da BR 101

Cerca de 60 pessoas participam do ato

Alice Paulilo
Por
Cerca de 60 pessoas participam da manifestação que interdita por completo a BR 101
Cerca de 60 pessoas participam da manifestação que interdita por completo a BR 101 - Foto: Divulgação / DNIT

Uma manifestação na BR 101, na região do município de Laje, pertencente ao Vale do Jiquiriçá na Bahia, está causando um engarrafamento de aproximadamente 5km. A retenção começou por volta das 8h e compromete ambos os sentidos da via.

Cerca de 60 pessoas estão participando da reinvindicação contra a instalação de redutores de velocidade na rodovia.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e acompanha a manifestação e a situação do trânsito. Até o momento, não há previsão de liberação da pista.

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