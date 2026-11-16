BAHIA
Manifestação causa engarrafamento de 5km em trecho da BR 101
Cerca de 60 pessoas participam do ato
Uma manifestação na BR 101, na região do município de Laje, pertencente ao Vale do Jiquiriçá na Bahia, está causando um engarrafamento de aproximadamente 5km. A retenção começou por volta das 8h e compromete ambos os sentidos da via.
Cerca de 60 pessoas estão participando da reinvindicação contra a instalação de redutores de velocidade na rodovia.
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e acompanha a manifestação e a situação do trânsito. Até o momento, não há previsão de liberação da pista.