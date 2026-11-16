Manifestação causa engarrafamento de 5km em trecho da BR 101

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Uma manifestação na BR 101, na região do município de Laje, pertencente ao Vale do Jiquiriçá na Bahia, está causando um engarrafamento de aproximadamente 5km. A retenção começou por volta das 8h e compromete ambos os sentidos da via.

Cerca de 60 pessoas estão participando da reinvindicação contra a instalação de redutores de velocidade na rodovia.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e acompanha a manifestação e a situação do trânsito. Até o momento, não há previsão de liberação da pista.