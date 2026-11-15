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SEM SEGUNDA CHANCE

Médica morre em capotamento após sobreviver a acidente em setembro

Felícia Fernanda ficou presa às ferragens após o veículo capotar em Feira de Santana

Andrêzza Moura
Por
Felícia completaria 44 anos na próxima quinta-feira, 19
Felícia completaria 44 anos na próxima quinta-feira, 19 - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um grave acidente de trânsito, na noite deste sábado, 14, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador, resultou na morte da médica Felícia Fernanda Gonçalves de Araújo, de 43 anos.

Segundo informações, a médica transitava com seu carro um Nissan Kicks pela Rua Mourão Filho, no bairro Serraria Brasil, por volta das 23h, quando colidiu em um veículo que estava estacionado no acostamento. Com o impacto da batida, o automóvel capotou e ela ficou pressa às ferragens.

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Em setembro deste ano, ela já havia sofrido outro acidente de trânsito. Na ocasião, fraturou a coluna.

Equipes do Corpo de Bombeiros e agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência. Mas, quando chegaram, Felícia já estava morta. A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente.

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Quem era Felícia

Felícia atuava como médica clínica, saúde pública, medicina do esporte e reumatologia em uma unidade de saúde da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e em um centro médico da cidade.

Na próxima quinta-feira, 19, a médica completaria 44 anos. Não há informações quando e onde será o sepultamento dela.

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