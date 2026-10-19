Maracatu Ventos de Ouro leva à rua força da ancestralidade negra

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Entre diferentes expressões artísticas e tradições populares presentes no ato pró-Lula, o Maracatu Ventos de Ouro levou ao centro da manifestação a força da cultura afro-brasileira e a união do Nordeste em defesa da democracia, dos direitos e da soberania nacional.

Há mais de dez anos, o grupo, liderado por mulheres, transforma o toque dos tambores em instrumento de afirmação cultural e resistência política.

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Sua presença reafirmou que a defesa da democracia também passa pela sobrevivência das tradições, da religiosidade e das expressões culturais negras, historicamente perseguidas e fundamentais para a identidade brasileira.

“Hoje, o Maracatu Ventos de Ouro foi às ruas levando nosso baque, nossa voz e a força da nossa ancestralidade. Fomos pela democracia, pela cultura, pelos direitos que nosso povo lutou tanto para conquistar e pela soberania do Brasil”, afirmou a mestra Josy, à frente do grupo.

Para a mestra, ocupar as ruas é honrar quem resistiu antes e garantir caminhos para as próximas gerações. “O Brasil é nosso, a nossa cultura tem voz e a nossa democracia precisa ser respeitada”, declarou.