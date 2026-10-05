RECORDE
Metrô registra mais de 158 mil passageiros durante as eleições
Movimentação foi maior do que durante as eleições municipais de 2024
As eleições de 2026 movimentaram Salvador neste domingo, 4. O Metrô Bahia, empresa da plataforma de Trilhos da Motiva, registrou a movimentação de 158.985 passageiros no primeiro turno.
De acordo com dados divulgados pelo próprio metrô, o movimento foi 2% superior ao registrado nas eleições municipais de 2024 e ficou 32% acima da média de um domingo comum.
Vale lembrar que o sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas operou com gratuidade, das 5h à 0h. A operação foi acompanhada pelas equipes do Metrô Bahia ao longo do domingo, com foco na segurança, na fluidez do transporte e no atendimento aos passageiros.
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“O movimento registrado neste domingo demonstra a importância do planejamento e da preparação do metrô para atender a população em momentos de maior demanda. Nosso objetivo foi garantir que os passageiros pudessem se deslocar com segurança, tranquilidade e eficiência durante todo o dia de eleições”, afirma Carlos Cavalcanti, gerente executivo de atendimento do Metrô Bahia.