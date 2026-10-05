Metrô registra mais de 158 mil passageiros durante as eleições

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As eleições de 2026 movimentaram Salvador neste domingo, 4. O Metrô Bahia, empresa da plataforma de Trilhos da Motiva, registrou a movimentação de 158.985 passageiros no primeiro turno.

De acordo com dados divulgados pelo próprio metrô, o movimento foi 2% superior ao registrado nas eleições municipais de 2024 e ficou 32% acima da média de um domingo comum.

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Vale lembrar que o sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas operou com gratuidade, das 5h à 0h. A operação foi acompanhada pelas equipes do Metrô Bahia ao longo do domingo, com foco na segurança, na fluidez do transporte e no atendimento aos passageiros.

“O movimento registrado neste domingo demonstra a importância do planejamento e da preparação do metrô para atender a população em momentos de maior demanda. Nosso objetivo foi garantir que os passageiros pudessem se deslocar com segurança, tranquilidade e eficiência durante todo o dia de eleições”, afirma Carlos Cavalcanti, gerente executivo de atendimento do Metrô Bahia.