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Quatro pessoas que foram dadas como desaparecidas durante a Micareta de Feira de Santana, realizada entre os dias 19 e 22 de novembro, foram localizadas pela Polícia Civil. Entre elas, três são menores de idade. Segundo a corporação, todos os casos registrados durante os quatro dias de festa tiveram desfecho positivo.

Para evitar novos desaparecimentos, a Polícia Civil promoveu a campanha "Não se perca de mim, não desapareça", com a distribuição de 400 pulseiras de identificação e 2 mil adesivos.

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As pulseiras continham espaços para o nome e o telefone do responsável, além de um número de WhatsApp e um QR Code para facilitar o contato com a delegacia em situações de emergência.

Ações de prevenção

Pela primeira vez, a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) instalou um posto de atendimento em uma festa realizada no interior da Bahia.

Segundo a delegada Ana Cristina Carvalho, titular da unidade, a iniciativa permitiu ampliar o atendimento e agilizar as buscas.

"A novidade representa um passo importante para ampliar nossa atuação e aproximar ainda mais a Polícia Civil da população, e o resultado de 100% de localização das pessoas desaparecidas reforça a importância da agilidade do trabalho investigativo e da integração entre as equipes", afirmou.

A delegada também destacou a importância das ações preventivas para reduzir os riscos de desaparecimento, especialmente entre crianças e adolescentes.

A operação foi coordenada pela DPP, vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a Polícia Civil, a atuação integrada das equipes também contribuiu para que não fossem registrados Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) durante a festa.