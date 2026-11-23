BAHIA
TCE vai fiscalizar investimento de US$ 187,5 milhões no SUS
Programa prevê melhorias em diferentes áreas do SUS
O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) e a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) formalizaram, nesta segunda-feira, 23, as condições para a realização de uma auditoria externa independente no Programa de Fortalecimento do SUS na Bahia (Prosus II). A iniciativa prevê a fiscalização da aplicação de US$ 187,5 milhões destinados ao fortalecimento da rede pública de saúde.
O termo de referência foi assinado pelo presidente do TCE-BA, conselheiro Gildásio Penedo Filho, e pela secretária estadual da Saúde, Roberta Santana, durante uma cerimônia no gabinete da Presidência do Tribunal.
Como serão fiscalizados os milhões destinados à saúde?
A auditoria será realizada pelo TCE-BA, que atuará como auditor externo independente. O trabalho deverá verificar a regularidade das demonstrações financeiras do programa, o cumprimento das exigências contábeis e contratuais e a eficiência dos controles internos relacionados à gestão dos recursos.
O investimento total previsto é de US$ 187,5 milhões. Desse montante, até US$ 150 milhões serão financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), enquanto US$ 37,5 milhões correspondem à contrapartida do Governo da Bahia.
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Programa prevê melhorias em diferentes áreas do SUS
O Prosus II tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde e melhorar a qualidade do atendimento à população baiana. Entre as iniciativas previstas estão o fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde em todas as regiões do estado e a ampliação dos serviços de telessaúde.
O programa também contempla ações voltadas às pessoas com deficiência, à saúde mental e à atenção primária. Os investimentos estão divididos em quatro eixos: fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde; melhoria da qualidade e gestão do SUS Bahia; transformação digital do setor de saúde; e administração e gestão do programa.
Parceria com o BID já tem histórico na Bahia
Durante a assinatura, Gildásio Penedo Filho destacou a experiência do Tribunal na realização de auditorias independentes em projetos financiados por organismos internacionais. Em 1994, o TCE-BA se tornou a primeira Corte de Contas estadual do Brasil habilitada a realizar esse tipo de fiscalização em projetos cofinanciados pelo BID.
A secretária Roberta Santana também ressaltou a importância da parceria para garantir transparência na aplicação dos recursos. Esta é a segunda edição do Prosus realizada com a participação do Tribunal de Contas.