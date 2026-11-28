A Agência Nacional de Mineração (ANM) determinou a suspensão das atividades subterrâneas da Mina Pilar, em Jaguarari, no norte da Bahia, após identificar falhas de segurança durante uma fiscalização realizada entre 17 e 19 de novembro.

A inspeção ocorreu depois da morte de um operador de máquinas em um acidente registrado em 23 de outubro.

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A Ero Copper, mineradora canadense responsável pela operação, informou que as atividades subterrâneas foram retomadas progressivamente, turno a turno, conforme a conclusão dos treinamentos exigidos pela Agência Nacional de Mineração. A empresa também declarou que realizou melhorias na ventilação e concluiu uma rota de fuga secundária permanente.

Fiscalização aponta risco aos trabalhadores

Os fiscais, segundo documentos obtidos pela Folha de S.Paulo, identificaram:

Irregularidades na ventilação;

Exposição dos trabalhadores a calor excessivo;

Ausência de saídas alternativas de emergência;

Falhas em equipamentos de transporte;

Deficiências no treinamento das equipes.

A Mina Pilar é formada por galerias subterrâneas que chegam a mais de mil metros de profundidade. Em um dos trechos mais profundos, a circulação de ar estava abaixo do mínimo exigido pelas normas de mineração. O índice usado para medir a exposição ao calor chegou a 32,1°C, acima do limite de referência, mesmo com os equipamentos desligados.

A agência também constatou a falta de uma saída alternativa de emergência em um trecho com mais de 90 metros de desnível. No auto de interdição, a ANM afirmou que a ausência de uma rota de escape, somada às condições de ventilação, representava “risco grave e iminente à vida e à integridade física dos trabalhadores”.

Falhas em equipamentos e treinamento

Os fiscais apontaram ainda problemas no sistema de guincho e gaiola usado para transportar funcionários entre níveis subterrâneos. O equipamento não atendia a exigências relacionadas a travas das portas, cabos, iluminação, freio de emergência e comunicação entre os trabalhadores e o operador.

Durante a inspeção, um funcionário foi solicitado a demonstrar como operar uma câmara de refúgio, estrutura destinada a abrigar trabalhadores em emergências, como incêndios ou bloqueios de rotas de saída. Segundo a ANM, ele não conseguiu executar procedimentos necessários, entre eles abrir os cilindros de ar e o material utilizado para absorver o gás carbônico.

A agência afirmou que a falta de comprovação de que os trabalhadores estavam capacitados para operar as câmaras justificava a suspensão total das atividades subterrâneas.

Acidente fatal é investigado

O acidente que motivou a fiscalização ocorreu na noite de 23 de outubro. O operador, que trabalhava na empresa desde 2012, conduzia uma motoniveladora usada para nivelar o solo e manter as vias de circulação da mina.

Ele foi encontrado por outro trabalhador, recebeu atendimento da equipe de resgate e foi levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A ANM e o Ministério Público do Trabalho (MPT) investigam as circunstâncias da morte, incluindo as condições dos sistemas de frenagem da máquina.

Em declaração à Folha, a Ero Copper lamentou a morte do funcionário e afirmou que continua prestando apoio à família. A empresa pediu que o nome da vítima não fosse divulgado, alegando solicitação dos familiares.

Mineradora também enfrenta sanções no Pará

Os problemas da Ero Copper não se restringem à Bahia. No Pará, a operação de extração de cobre em Tucumã foi interditada nesta semana após vazamentos de material industrial em rios ligados ao Xingu.

A empresa recebeu multa de R$ 16,9 milhões pela contaminação dos rios e informou, na última quinta-feira, 26, ter sido multada em mais R$ 10,9 milhões pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Félix do Xingu. As penalidades somam R$ 27,8 milhões.

Pesquisadores e pescadores registraram a morte de peixes ao longo de cerca de 90 quilômetros de rios e igarapés entre Tucumã e São Félix do Xingu. Também foram relatadas mortes de jacarés, aves e mamíferos. A fiscalização estadual constatou que efluentes industriais com alto grau de acidez vazaram de uma estrutura de contenção da empresa e atingiram um afluente do rio Jatobá.

A mineradora reconheceu os vazamentos, mas atribuiu os episódios às chuvas e afirmou que os dados disponíveis não indicam relação com a mortandade de animais. A ligação entre os fatos ainda é investigada pelas autoridades ambientais.

Relatórios de sustentabilidade da própria Ero Cooper, segundo a Folha de S.Paulo, registraram vazamentos anteriores na operação paraense, em 2023 e 2024, classificados pela companhia como significativos. A reportagem também apontou problemas no sistema de filtragem de rejeitos desde o início da produção no estado, em julho de 2024.

Quem é a Ero Cooper

Com sede em Vancouver e ações negociadas nas bolsas de Toronto e Nova Iorque, a Ero Copper assumiu o controle da Mineração Caraíba em dezembro de 2016, quando a empresa brasileira estava em recuperação judicial. A aquisição incluiu as operações de cobre na Bahia e o projeto Boa Esperança, no Pará.

Na Bahia, a mineração subterrânea da Caraíba funciona desde 1986. O complexo reúne as minas subterrâneas Pilar e Vermelhos e a mina a céu aberto de Surubim. Em 2025, produziu 36 mil toneladas de cobre contido em concentrado.

A empresa afirmou que as Operações de Caraíba — duas minas subterrâneas e uma a céu aberto, que abastecem uma única planta de beneficiamento — seguem operando conforme o plano de exploração vigente.