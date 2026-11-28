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Para quem ainda não emitiu a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) poderá aproveitar uma ação gratuita realizada entre segunda-feira, 30, até sexta-feira-4, para emitir a nova documentação. A ação é gratuita e será realizada na Ferreira Costa dos Barris, no bairro dos Barris, em Salvador.

Os atendimentos acontecerão com distribuição de 120 senhas por dia por ordem de chegada, das 8h30 às 16h30. A iniciativa acontecerá na Central de Atendimento ao Cliente (CAC), situada no piso Mercado Modelo da loja.

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Para solicitar o documento, é necessário a certidão de nascimento ou casamento ou fotocópia autenticada, assim como o número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), para quem já possui a inscrição.

Além disso, é possível incluir outras informações no documento, mediante a apresentação de documentos opcionais em formato original. Confira a lista:

Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Cartão Nacional de Saúde;

PIS/PASEP;

Comprovante de tipagem sanguínea com fator RH;

Certificado Militar;

Carteira Profissional;

Carteira de Trabalho.

A iniciativa é realizada pelo Governo do Estado, em parceria com o Instituto de Identificação Pedro Mello, e faz parte das ações de ampliação do acesso da população baiana à identificação civil.