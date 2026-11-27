SALVADOR
Black Friday: donos de lojas são conduzidos à delegacia em Salvador
Fiscalização encontrou produtos com preços mais altos que os registrados na semana anterior
Três responsáveis por lojas do Shopping da Bahia e do Salvador Shopping foram conduzidos à delegacia nesta sexta-feira (27), durante uma operação da Polícia Civil que investiga suspeitas de publicidade enganosa em ofertas da Black Friday, em Salvador.
A Operação Black Friday foi realizada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) para verificar se os descontos anunciados pelos estabelecimentos correspondiam aos preços efetivamente praticados.
Na semana anterior à ação promocional, equipes da Polícia Civil visitaram lojas nos dois shoppings e registraram os valores de produtos selecionados. Nesta sexta, os agentes retornaram aos estabelecimentos e constataram que alguns dos itens monitorados estavam mais caros do que na primeira visita.
De acordo com a corporação, a partir disso, os responsáveis pelas unidades fiscalizadas foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.
Os termos das circustâncias da ocorrência foram lavrados e os envolvidos foram ouvidos e liberados para responder aos procedimentos em liberdade.
Polícia investiga descontos anunciados na Black Friday
Segundo a PC, a investigação busca esclarecer se os produtos que tiveram aumento de preço foram anunciados como ofertas da Black Friday e quais valores foram utilizados como referência para a divulgação dos descontos.
O titular da Decon, delegado Felipe Motta, orientou os consumidores a pesquisar o histórico de preços e comparar os valores de um mesmo produto em diferentes estabelecimentos antes de efetuar a compra.
“Para saber se o desconto é real, consulte o histórico de preços e compare o valor do mesmo produto em outras lojas. Anúncios de ‘última chance’ podem levar à compra por impulso. Reserve um momento para comparar preços e conferir as condições da oferta”, alertou o titular da Decon, delegado Felipe Motta.
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O que diz o Código de Defesa do Consumidor?
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) considera enganosa a publicidade capaz de induzir o consumidor a erro, inclusive em relação ao preço de produtos.
A legislação prevê pena de detenção de três meses a um ano e multa para quem faz ou promove publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa. A eventual responsabilização dos envolvidos depende da apuração das circunstâncias de cada oferta.