Siga o A TARDE no Google

Três responsáveis por lojas do Shopping da Bahia e do Salvador Shopping foram conduzidos à delegacia nesta sexta-feira (27), durante uma operação da Polícia Civil que investiga suspeitas de publicidade enganosa em ofertas da Black Friday, em Salvador.

A Operação Black Friday foi realizada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) para verificar se os descontos anunciados pelos estabelecimentos correspondiam aos preços efetivamente praticados.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na semana anterior à ação promocional, equipes da Polícia Civil visitaram lojas nos dois shoppings e registraram os valores de produtos selecionados. Nesta sexta, os agentes retornaram aos estabelecimentos e constataram que alguns dos itens monitorados estavam mais caros do que na primeira visita.

De acordo com a corporação, a partir disso, os responsáveis pelas unidades fiscalizadas foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

Os termos das circustâncias da ocorrência foram lavrados e os envolvidos foram ouvidos e liberados para responder aos procedimentos em liberdade.

Polícia investiga descontos anunciados na Black Friday

Segundo a PC, a investigação busca esclarecer se os produtos que tiveram aumento de preço foram anunciados como ofertas da Black Friday e quais valores foram utilizados como referência para a divulgação dos descontos.

O titular da Decon, delegado Felipe Motta, orientou os consumidores a pesquisar o histórico de preços e comparar os valores de um mesmo produto em diferentes estabelecimentos antes de efetuar a compra.

“Para saber se o desconto é real, consulte o histórico de preços e compare o valor do mesmo produto em outras lojas. Anúncios de ‘última chance’ podem levar à compra por impulso. Reserve um momento para comparar preços e conferir as condições da oferta”, alertou o titular da Decon, delegado Felipe Motta.

O que diz o Código de Defesa do Consumidor?

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) considera enganosa a publicidade capaz de induzir o consumidor a erro, inclusive em relação ao preço de produtos.

A legislação prevê pena de detenção de três meses a um ano e multa para quem faz ou promove publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa. A eventual responsabilização dos envolvidos depende da apuração das circunstâncias de cada oferta.