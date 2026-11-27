AGRESSÃO EM SALVADOR
VÍDEO: Entregadora é agredida por motorista e briga termina em disparo
Mulher foi agredida com um tapa nas costas após discussão em frente a uma farmácia
Uma entregadora por aplicativo teve a mochila de trabalho atingida por um disparo de arma de fogo após uma discussão com um motorista na região da Graça, em Salvador.
O episódio ocorreu na tarde de quinta-feira, 26, depois de um desentendimento em frente a uma farmácia na Rua Euclides da Cunha. Antes do tiro, a mulher também teria sido agredida pelo homem com um tapa nas costas.
Segundo relatos de testemunhas, a motociclista havia estacionado temporariamente atrás de dois carros enquanto retirava um pacote no estabelecimento para realizar uma entrega.
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Ao sair da farmácia, foi questionada por um dos motoristas, que queria saber se ela era responsável pela moto que dificultava a saída dos veículos.
Motorista teria derrubado mulher antes de efetuar disparo
Após confirmar que era a dona do veículo, a mulher teria sido atingida com um tapa nas costas. Com o golpe, perdeu o equilíbrio. Ela reagiu à agressão, afirmou que procuraria a delegacia e começou a filmar o homem e o carro com o celular.
A discussão, no entanto, não terminou naquele momento. Conforme relatos de moradores, os dois seguiram por vias do bairro e, durante o deslocamento, o motorista teria realizado uma manobra que provocou a queda da entregadora.
Imagens de câmeras de segurança mostram a motociclista no chão, enquanto a moto e os objetos transportados por ela ficam espalhados pela rua.
Na sequência, o homem teria sacado uma arma e efetuado um disparo na direção da mulher. O tiro atingiu a bag utilizada para transportar os pedidos, que incluíam medicamentos, mas não acertou o corpo da entregadora.
Polícia Civil aguarda registro da ocorrência
A 14ª Delegacia Territorial (DT) da Barra informou que tomou conhecimento do desentendimento no trânsito envolvendo disparo de arma de fogo na Graça.
Segundo a Polícia Civil, um homem que se apresentou como pai da vítima compareceu à unidade, prestou informações preliminares sobre o caso e ficou de retornar acompanhado da mulher para registrar o boletim de ocorrência.
Com a formalização do registro, serão adotados os procedimentos de polícia judiciária necessários para esclarecer as circunstâncias do episódio.