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Uma entregadora por aplicativo teve a mochila de trabalho atingida por um disparo de arma de fogo após uma discussão com um motorista na região da Graça, em Salvador.

O episódio ocorreu na tarde de quinta-feira, 26, depois de um desentendimento em frente a uma farmácia na Rua Euclides da Cunha. Antes do tiro, a mulher também teria sido agredida pelo homem com um tapa nas costas.

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Segundo relatos de testemunhas, a motociclista havia estacionado temporariamente atrás de dois carros enquanto retirava um pacote no estabelecimento para realizar uma entrega.

Ao sair da farmácia, foi questionada por um dos motoristas, que queria saber se ela era responsável pela moto que dificultava a saída dos veículos.

Motorista teria derrubado mulher antes de efetuar disparo

Após confirmar que era a dona do veículo, a mulher teria sido atingida com um tapa nas costas. Com o golpe, perdeu o equilíbrio. Ela reagiu à agressão, afirmou que procuraria a delegacia e começou a filmar o homem e o carro com o celular.

A discussão, no entanto, não terminou naquele momento. Conforme relatos de moradores, os dois seguiram por vias do bairro e, durante o deslocamento, o motorista teria realizado uma manobra que provocou a queda da entregadora.

Imagens de câmeras de segurança mostram a motociclista no chão, enquanto a moto e os objetos transportados por ela ficam espalhados pela rua.

Na sequência, o homem teria sacado uma arma e efetuado um disparo na direção da mulher. O tiro atingiu a bag utilizada para transportar os pedidos, que incluíam medicamentos, mas não acertou o corpo da entregadora.

Polícia Civil aguarda registro da ocorrência

A 14ª Delegacia Territorial (DT) da Barra informou que tomou conhecimento do desentendimento no trânsito envolvendo disparo de arma de fogo na Graça.

Segundo a Polícia Civil, um homem que se apresentou como pai da vítima compareceu à unidade, prestou informações preliminares sobre o caso e ficou de retornar acompanhado da mulher para registrar o boletim de ocorrência.

Com a formalização do registro, serão adotados os procedimentos de polícia judiciária necessários para esclarecer as circunstâncias do episódio.

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