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A Polícia Militar da Bahia (PMBA) prendeu 40 pessoas em flagrante, cumpriu 13 mandados de prisão e apreendeu 16 armas de fogo durante a 11ª edição da Operação Força Total, Polícia Militar da Bahia, PMBA, prisões na Bahia, apreensão de armas, segurança pública, operação policial na Bahia, apreensão de drogas. de 2026, realizada nesta quinta-feira, 26, em Salvador, na Região Metropolitana e no interior do estado.

A ação também resultou na apreensão de 203 veículos e em 23 ocorrências envolvendo apreensão de drogas.

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A operação registrou os seguintes resultados:

40 pessoas presas em flagrante;

13 mandados de prisão cumpridos;

16 armas de fogo apreendidas;

203 veículos apreendidos;

23 ocorrências com apreensão de drogas.

A mobilização ocorreu em meio à preparação para o aumento da circulação de pessoas com a proximidade do verão, das férias escolares e das festas de fim de ano. O policiamento foi reforçado em centros comerciais, corredores turísticos e outras áreas de grande movimentação.

Policiais militares durante ações da Operação Força Total, realizada em Salvador, na Região Metropolitana e no interior da Bahia.

Homem é resgatado de sequestro durante operação

Entre as ocorrências registradas no interior, policiais militares resgataram um homem que havia sido sequestrado em Candeal. Segundo a PM, ele foi obrigado a dirigir o próprio veículo enquanto os suspeitos praticavam assaltos na cidade.

Um adulto foi preso e dois adolescentes foram apreendidos. Os policiais recuperaram o automóvel e encontraram seis celulares e um simulacro de arma de fogo.

Em Feira de Santana, três homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo na Avenida João Durval. Durante a abordagem ao veículo em que estavam, policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Leste apreenderam uma submetralhadora, dois carregadores, munições, duas balaclavas e quatro celulares.

Já em Lauro de Freitas, dois homens foram presos no bairro Jardim Castelão. Com eles, policiais da 81ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) apreenderam uma pistola, munições e 475 porções de drogas, entre cocaína, maconha, crack e K9.

De acordo com informações da Polícia Civil, um dos presos é suspeito de cometer um homicídio e de envolvimento em uma ocorrência na qual uma criança foi atingida por disparo de arma de fogo em Vila de Abrantes, distrito de Camaçari.

Operação também apreendeu drogas no interior

Outras apreensões de armas e entorpecentes foram registradas em municípios do interior baiano. Em Casa Nova, policiais da CIPE Caatinga encontraram uma pistola, um carregador e 33 munições durante patrulhamento no bairro Vila Azul.

Em Olindina, equipes da Rondesp Litoral Norte prenderam um homem e apreenderam 80 pinos de cocaína, 29 porções de maconha e um tablete da mesma droga, com aproximadamente 326 gramas.

Policiamento foi reforçado em Salvador

Na capital baiana, o comandante-geral da PMBA, coronel Magalhães, acompanhou as ações e percorreu bairros como Federação, Engenho Velho da Federação, Engenho Velho de Brotas, Calabar e Garcia.

As equipes realizaram barreiras de fiscalização, abordagens a veículos e pedestres e incursões em áreas consideradas estratégicas, inclusive na zona rural. A operação reuniu unidades ordinárias e especializadas da corporação.

“Operamos junto com a tropa e com as comunidades, que têm ajudado muito a gente, inclusive através do Disque Denúncia (181)”, afirmou o comandante-geral.

Policiais militares durante ações da Operação Força Total, realizada em Salvador, na Região Metropolitana e no interior da Bahia. - Foto: Divulgação/ Cb PM Santos Rocha

Operação Força Total soma 222 armas apreendidas em 2026

Com as 11 edições realizadas neste ano, a Operação Força Total contabiliza:

222 armas de fogo retiradas de circulação;

373 prisões em flagrante;

169 mandados de prisão cumpridos;

376 ocorrências com apreensão de drogas.

Desde a criação da iniciativa, foram realizadas 61 edições, com um total de 1.373 armas apreendidas, 2.167 prisões em flagrante, 846 mandados de prisão cumpridos e 3.008 ocorrências com apreensão de drogas.

Criada pela Polícia Militar da Bahia e posteriormente incorporada ao calendário operacional das polícias militares do país, a operação reúne efetivo, inteligência policial e recursos tecnológicos para ações de prevenção e enfrentamento à criminalidade.