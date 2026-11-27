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Passageiros que utilizam o transporte público em Salvador devem ficar atentos às mudanças nos itinerários dos ônibus neste sábado, 28, e domingo, 29. A realização de três eventos esportivos na capital baiana vai provocar interdições no trânsito e alterações temporárias na circulação dos coletivos.

As mudanças atingem a linha B6 do BRT, na região da orla, além dos ônibus que circulam pelo Centro Administrativo da Bahia (CAB).

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Confira as mudanças no BRT

Sábado (28) – Meia Maratona Noturna Farol a Farol

Horário: a partir das 17h30 até o encerramento da operação;

Linha afetada: B6;

Os ônibus seguem somente até o ponto Jardim dos Namorados, com retorno na altura do McDonald's do Costa Azul.

Domingo (29) – Circuito Sesc de Corridas 2026

Horário: das 5h às 10h;

Linha afetada: B6;

Os veículos circulam apenas até a altura do McDonald's do Costa Azul. O atendimento até Patamares será retomado após a liberação da via.

Mudanças na região do CAB

A realização do GP Bahia de Ciclismo também vai modificar o trajeto dos ônibus que passam pelo Centro Administrativo da Bahia, no domingo (29), das 8h às 13h.

Sentido Centro – Sussuarana: os coletivos deverão acessar a 4ª Avenida e seguir pela Avenida Ulisses Guimarães, de onde retomam o percurso habitual.

Sentido Sussuarana – Centro: os ônibus passarão pela Avenida Ulisses Guimarães, 4ª Avenida e Avenida Luís Viana (Paralela), antes de retornar ao itinerário convencional.

Equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e funcionários das concessionárias estarão em pontos estratégicos para orientar os passageiros. A circulação será normalizada à medida que os trechos interditados forem liberados.