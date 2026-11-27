Moradores do bairro de Pituaçu estão realizando uma ação em defesa da Lagoa do Parque de Pituaçu, em Salvador. Previsto para este sábado, 28, o ato pretende reunir ONGs e conselheiros do Parque, para uma reunião decisiva em defesa do patrimônio ambiental.

De acordo com um comunicado, divulgado entre grupos da comunidade local, o ponto de encontro será no Circo Picolino, às 8h30. O objetivo é chamar a atenção dos órgãos responsáveis pela preservação do lago, que está em um dos pontos turísticos mais admirados da cidade.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pedido de ação

Em uma publicação nas redes sociais, um dos conselheiros do Conselho Gestor do Parque, Paulo Canário, afirmou que a lagoa está sendo tomada pelas plantas macrófitas aquáticas, que promovem a deposição de matéria sólida e assoream o leito.

“As plantas macrófitas aquáticas ocupam praticamente todo o seu espelho d'água devido à eutrofização relacionada ao despejo irresponsável de esgoto diretamente no seu interior e também da contaminada água que chega pelo rio Pituaçu que corta a Avenida Gal Costa”, escreveu.

Ele atesta que a lagoa é pública, como destacou durante sua participação das oficinas do Plano de Manejo para o Parque de Pituaçu, em setembro de 2022.

“Como Conselheiro do Conselho Gestor do Parque, junto com representantes da comunidade de Pituaçu, participei ativamente das Oficinas da preparação desse Plano de Manejo. A Lagoa que refletia bem a tradução poética da sua significância como se vê na foto, agora agoniza”.

Situação da Moradores promovem ação em defesa da Lagoa do Parque de Pituaçu - Foto: Reprodução | Instagram

Paulo também afirma que, juntamente com outros conselheiros, tentou contato com os responsáveis pela requalificação e limpeza do espaço, mas não obteve a reposta adequada sobre a recuperação da lagoa.

Requalificação do Parque

Vale lembrar que o Parque Metropolitano de Pituaçu passou por uma série de obras de requalificação recentemente. Com investimento de R$ 25 milhões, a primeira etapa foi entregue no primeiro semestre de 2026.

Dentre as principais mudanças estão a requalificação dos 15 km de ciclovia no entorno da lagoa, incluindo a travessia do km 09, além da implantação de um bicicletário com capacidade para 250 bicicletas na entrada do parque.

O projeto também integrava a construção de cinco pontos de apoio ao longo da ciclovia e a entrega de 3,2 km de calçamento em piso intertravado para caminhadas. Sem indícios de ações envolvendo a lagoa.

A intervenção foi realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

*A reportagem procurou a Secretaria do Meio Ambiente (Sema) sobre a ações de requalificação da Lagoa, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.