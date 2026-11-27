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O acesso às praias de Salvador segue facilitado durante os fins de semana. A Prefeitura de Salvador anunciou a continuidade da Operação Praia, com oferta ampliada de transporte público aos domingos e feriados, com linhas que cruzam os principais destinos da capital baiana.

Ao todo, mais de 30 linhas de ônibus seguem em circulação neste fim de semana, 28 e 29 de novembro, e durante toda a alta temporada. A ideia é atender a população, garantindo deslocamentos em direção às diversas praias da cidade.

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“Durante todo o verão, reforçamos o transporte aos domingos e feriados para atender ao aumento da demanda de passageiros que vão aproveitar as praias de Salvador”, destacou o secretário de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza.

“A operação contempla toda a região de orla, desde o Subúrbio e São Tomé de Paripe até a Praia do Flamengo, aumentando a oferta de viagens em mais de 30 linhas e oferecendo mais opções de deslocamento para os usuários. Nossas equipes acompanham a operação ao longo do dia, especialmente nos horários de retorno, para realizar os ajustes necessários de acordo com a demanda”, completou.

A Semob também oferece veículos extras, chamados de reguladores, que podem ser acionados conforme a necessidade e a demanda dos passageiros, através de agentes de fiscalização nos terminais da cidade.

Confira as linhas disponíveis:

- 0136 - Lapa x Chame Chame

- 0137 - Lapa x Barra Avenida

- 1419 - Boca da Mata x Estação BRT Hiper

- 1320 - Pau da Lima x Nordeste

- 1346-03 - Av. Dorival Caymmi x Estação Pirajá

- 1346 - Estação Pirajá x Itapuã

- 1248 - Tancredo Neves x Estação BRT Hiper

- 1308 - Castelo Branco x Estação BRT Hiper

- 1248-01 - Tancredo Neves x Estação BRT Hiper (via Terminal Acesso Norte)

- 1235-02 - Av. Dorival Caymmi x Sussuarana

- 1235-01 - Novo Horizonte/Nova Sussuarana x Metrô Pituaçu

- 1230-06 - Lapa/Barra x Sussuarana

- 1230-01 - Novo Horizonte x Barra R1

- 1235 - Sussuarana x Patamares

- 1230 - Sussuarana x Barra R1

- 1211-03 - Lapa/Barra x Tancredo Neves

- 1145 - Terminal Acesso Norte x Ribeira

- 1211 -Tancredo Neves/Terminal Acesso Norte x Barra

- 1142-02 - Cabula 6 x Ribeira R2

- 1215 - Engomadeira x Lapa

- 1142 - Cabula 6 x Ribeira R2

- 0431-01 - G. Barbosa/Shopping da Gente x IAPI

- 0431-02 - IAPI x Estação BRT Hiper (via Terminal Acesso Norte)

- 0331-03 - Av. Dorival Caymmi x Fazenda Grande do Retiro

- 0431 - IAPI x Estação BRT Hiper

- 0331 - Fazenda Grande do Retiro x Abaeté/Itapuä

- 1034 - Parque São Cristóvão/Barroquinha

- 1055 - Estação Mussurunga/Ribeira-São Joaquim

- 1079 - Estação Mussurunga/Praia do Flamengo

- 1342 e 134201 - Estação Pirajá/Bonfim-Ribeira

- 1344 - Estação Pirajá/Ribeira (Ligação Lobato-BR)