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O governo da Bahia acrescentou R$ 24,9 milhões ao contrato das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e da expansão do metrô. Com o novo aditivo, o acordo com o Consórcio Expresso Mobilidade Salvador passou a ter valor total de R$ 1,638 bilhão.

A alteração foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 27, em um resumo do quinto termo aditivo ao Contrato nº 10/2024, firmado pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB).

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Segundo a publicação, oacréscimo corresponde a 1,76% do valor original do contrato e prevê a inclusão de serviços, materiais e equipamentos.

O documento, porém, não detalha quais itens serão incorporados nem quais intervenções serão realizadas com os novos recursos.

O que muda no contrato?

O novo aditivo acrescenta R$ 24.985.152,69 ao valor anteriormente previsto, elevando o contrato para R$ 1.638.328.067,77. Esse é o quinto termo aditivo desde a assinatura do acordo, em 2024.

Esse tipo de instrumento permite alterar contratos em andamento, inclusive para incluir serviços e equipamentos ou modificar valores e obrigações, desde que sejam respeitadas as regras legais.

Andamento das obras do VLT

O VLT já opera em caráter assistido em um trecho de 10,7 quilômetros, entre São Joaquim e Ara Ketu. O restante do sistema continua em implantação.

Confira a s ituação das obras por trecho:

Trecho 1, Calçada a Ilha de São João: tem 16,66 km e 19 paradas, com 78% de execução. Parte já opera entre São Joaquim e Ara Ketu.

tem 16,66 km e 19 paradas, com 78% de execução. Parte já opera entre São Joaquim e Ara Ketu. Extensão Calçada a Comércio: terá 3,58 km e seis paradas. Está com cerca de 20% de execução, com obras de drenagem e requalificação na Cidade Baixa.

terá 3,58 km e seis paradas. Está com cerca de 20% de execução, com obras de drenagem e requalificação na Cidade Baixa. Trecho 2, Paripe a Águas Claras: terá 9,2 km e oito paradas, com mais de 53% de execução. As obras incluem instalação de trilhos na Estrada do Derba e integração com o metrô.

terá 9,2 km e oito paradas, com mais de 53% de execução. As obras incluem instalação de trilhos na Estrada do Derba e integração com o metrô. Trecho 3, Águas Claras a Piatã: terá 10,52 km e nove paradas. Está em fase inicial, com serviços de terraplanagem e limpeza nas avenidas 29 de Março e Orlando Gomes.

VLT de Salvador - Foto: Feijão Almeida / GOVBA

Metrô avança em expansão até o Campo Grande

O metrô de Salvador e Lauro de Freitas tem atualmente 38 quilômetros de extensão e 22 estações em funcionamento.

No centro da capital, o sistema passa por uma nova etapa de expansão, com investimentos superiores a R$ 2,1 bilhões.

A obra prevê o prolongamento da Linha 1, chamado Tramo IV, que ligará a Estação da Lapa ao Campo Grande, nas proximidades do Teatro Castro Alves.

Confira os detalhes:

Extensão: 1,06 quilômetro de túneis escavados em rocha.

1,06 quilômetro de túneis escavados em rocha. Previsão de conclusão: segundo semestre de 2029.

segundo semestre de 2029. Estação Campo Grande: as demolições na área onde será construída a estação já foram concluídas