A 56ª edição da Travessia Mar-Grande Salvador acontece neste domingo, 29, e deve reunir cerca de 200 atletas, número recorde na história do evento. Durante esta sexta-feira, 27, todos esses competidores puderam buscar os kits que utilizarão no dia do evento nas instalações do Jornal A TARDE.

A operação foi comandada por Bruno Riella, diretor técnico da Travessia, que recebeu os competidores durante a entrega dos kits. Ao portal A TARDE, Riella destacou a preparação e a expectativa para o evento.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Muitos meses de trabalho, mas agora vai chegando o momento de recompensa, que é ver a alegria dos atletas, a satisfação, a expectativa dos atletas. Isso nos deixa muito feliz, saber que estamos próximos de realizar mais uma edição e dessa vez uma edição histórica, né, que a gente vai ter 200 atletas, número recorde de inscritos. Bruno Riella - Diretor técnico da Travessia

Competidores foram ao A TARDE para retirada dos kits

Entre os atletas que estiveram no A TARDE para a entrega dos kits estava Léo Amaral, de 66 anos, que vai disputar no domingo a sua 16ª edição da Travessia. Ele detalhou como foi sua preparação para o competir no evento mais uma vez.

“É desafiador, a gente tem que se preparar bastante. Por mais que você treine, cada prova é nova, a maré é diferente. Eu nado cinco dias por semana na piscina, às vezes a gente treina no mar no fim de semana e eu tenho que fazer reforço muscular também. E alimentação, lógico, dormir bem”, contou o aposentado.

Ele ainda revelou que não está preocupado com o tempo de prova, mas que quer aproveitar o desafio: “O único tempo que me interessa hoje é o que me resta de vida e esse eu quero bem longo. Então não estou preocupado com tempo, quero chegar bem, quero chegar vivo e isso é o que importa”.

Léo Amaral, de 66 anos, vai competir na Travessia Mar-Grande Salvador - Foto: Gustavo Nascimento | Ag. A TARDE

No entanto, há também quem vai para a prova com um pensamento mais competitivo, como é o caso de Mariana Gomes, de 35 anos, que faz parte da equipe “Vem Nadar”, do Rio de Janeiro. Ela chega para a prova com o apoio do treinador Eduardo Coutinho, que também conversou com o portal A TARDE e explicou sua atuação durante a prova.

“O treinador vai acompanhando os atletas desde a preparação e, dentro da prova, ele vai tentar buscar os caminhos ali para o atleta, junto com o barqueiro também e traçando as estratégias até ela completar a prova”, disse ele.

A presença de Mariana e Eduardo, que vieram do Rio de Janeiro para disputar a prova, também reforça o aspecto turístico e de movimentação econômica que a Travessia Mar Grande-Salvador promove para a capital baiana.

“É muito legal porque é uma prova que claramente mobiliza várias pessoas daqui de Salvador. Tanto de organizadores quanto de pessoas que prestam serviço durante a prova. Então acho que está sendo uma experiência muito legal. Venho a Salvador por sorte umas duas vezes por ano, mas essa tá sendo muito especial e diferente por conta da prova”.

Mariana terá o apoio do treinador Eduardo durante a Travessia Mar-Grande Salvador - Foto: Gustavo Nascimento | Ag. A TARDE

O que tem em cada kit?

Cada kit conta com três itens para os atletas, dois deles essenciais para a utilização durante a prova.

Uma camiseta;

Uma touca de nado;

Uma placa para identificação durante a prova.

Expansão da Travessia Mar Grande-Salvador

Ainda durante a entrevista ao portal A TARDE, Bruno Riella afirmou que pretende expandir a Travessia Mar Grande-Salvador para dois dias de prova a partir de 2027. O diretor técnico afirmou que o planejamento era fazer a expansão já neste ano, o que não aconteceu.

Segundo ele, esse movimento só será possível com o apoio de mais patrocinadores: “Ano que vem, precisamos de mais parceiros para que a gente possa realizar esse evento em dois dias, para que a gente possa abrir a possibilidade de outros atletas poderem participar”.

“Esse ano, tivemos quase 100 atletas em lista de espera e 200 inscrições, que é o recorde de todos os tempos. Então a nossa ideia no ano que vem é fazer no sábado a prova feminina e no domingo a prova masculina. Com isso, a gente consegue quase que dobrar o número de participantes”, complementou Bruno Riella.