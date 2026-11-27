Quando o dia amanhecer neste domingo, 29, os 200 nadadores inscritos na 56ª Travessia Mar Grande-Salvador começarão a prova nas águas da Baía de Todos-os-Santos - mas o trabalho necessário para que ela aconteça vai muito além de poucas horas e 200 pessoas.

Uma das operações essenciais para que a realização da prova seja possível articula diversas instituições que garantem a segurança dos atletas durante os 12,5 quilômetros que separam a Praia do Duro, em Mar Grande, do Porto da Barra, em Salvador, conciliando a realização da competição com a navegação em uma região marcada pelo intenso tráfego de embarcações.

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Parte fundamental desse processo é o trabalho da Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia, que vive a Mar Grande-Salvador desde muito antes de os nadadores chegarem ao local da largada.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Em sua maior edição em número de inscritos, a Travessia mobilizará atletas, guias, embarcações de apoio, profissionais de saúde, equipes de arbitragem e diferentes órgãos responsáveis pela segurança. A dimensão da prova exige uma série de procedimentos administrativos e operacionais, além do acompanhamento das condições meteorológicas e marítimas.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a Capitania dos Portos da Bahia detalhou como funciona esse trabalho, desde a análise da documentação apresentada pela organização até a fiscalização das medidas estabelecidas durante a competição.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Uma operação que começa antes da largada

De início, a realização de eventos esportivos em águas abertas depende do cumprimento de uma série de exigências estabelecidas pela Autoridade Marítima. No caso da Travessia Mar Grande-Salvador, a organização precisa apresentar previamente à Capitania informações sobre o percurso, a estrutura da competição e as medidas de segurança planejadas para os participantes.

"O papel da Capitania é muito fiscalizatório. Para qualquer evento náutico acontecer, ele precisa cumprir um processo de protocolo aqui na Capitania. Qualquer pessoa que vai fazer um evento náutico precisa fazer um processo interno, dar entrada em uma série de documentações que são exigidas pelas normas da Marinha", explicou a Capitania.

O procedimento está previsto na NORMAM-211/DPC, norma da Autoridade Marítima que trata das atividades de esporte e recreio e estabelece requisitos para a realização de eventos náuticos dessa natureza.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

"A Travessia Mar Grande–Salvador é um evento esportivo de iniciativa privada. Portanto, cabe à organização da prova cumprir as exigências estabelecidas pela Autoridade Marítima para a realização de eventos náuticos dessa natureza", informou.

"De acordo com a NORMAM-211/DPC, que trata das atividades de esporte e recreio, os organizadores devem encaminhar à Capitania dos Portos, com antecedência mínima de 15 dias úteis, as informações necessárias à avaliação do evento", completou.

A antecedência permite que a instituição conheça a dimensão da operação, avalie seus possíveis impactos sobre a navegação e identifique eventuais necessidades de adequação antes da realização da prova, garantindo que tudo ocorra dentro do esperado.

"Entre os requisitos estão a apresentação do percurso e da área de realização da prova, preferencialmente com coordenadas geográficas, a identificação do responsável pela organização, a estimativa de participantes e embarcações envolvidas, além da identificação das embarcações de apoio", detalhou a Capitania.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Segurança e atendimento aos atletas

Dentre as muitas exigências para a realização da Travessia, uma das principais e mais importantes é, claro, a apresentação de um planejamento voltado à segurança dos participantes. O documento deve considerar tanto a prevenção de acidentes quanto a estrutura necessária para atender eventuais ocorrências durante o percurso, prevenindo imprevistos e riscos aos atletas.

Em uma competição de longa distância realizada em mar aberto, esse planejamento ganha importância pela necessidade de prestar assistência a atletas que podem estar distantes da costa, ainda que a Travessia conte com a presença de barcos e guias para cada nadador.

"Outro aspecto fundamental é a apresentação de um planejamento de segurança, que contemple, entre outras medidas, o atendimento e a evacuação médica de eventuais acidentados, desde a retirada da água até o encaminhamento a um local previamente estabelecido em terra", explicou a Capitania.

Ana Marcela Cunha na Travessia Mar-Grande Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

A estrutura apresentada passa por uma avaliação da Autoridade Marítima, que verifica as condições propostas pela organização antes de decidir sobre a realização do evento: "A Capitania analisa as informações apresentadas e pode autorizar a realização do evento, solicitar adequações ou negar a solicitação, caso identifique riscos à segurança da navegação e à salvaguarda da vida humana".

A autorização, assim, é acompanhada da responsabilidade da organização de executar o planejamento de segurança submetido à instituição e assegurar que a estrutura prevista esteja disponível durante o evento.

"Após a autorização e o cumprimento das exigências estabelecidas, a organização deve manter as condições de segurança previstas no planejamento aprovado, permanecendo responsável pela condução e execução da prova", acrescentou.

Ana Marcela Cunha na Travessia Mar-Grande Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

A fiscalização no dia da Travessia

Uma vez concluída a etapa de análise e autorização, a atuação da Capitania dos Portos durante a realização da competição passa a envolver a fiscalização e a coordenação com as demais instituições participantes.

Apesar do "pré" tão detalhado, boa parte do trabalho da Autoridade Marítima ocorre no dia da prova, quando a instituição acompanha o cumprimento das condições estabelecidas e atua dentro de suas atribuições.

"No dia, a gente está ali pra observar se o organizador cumpriu aquilo que está previsto. Assim como outras forças, por exemplo, o Corpo de Bombeiros também participa dessas provas, porque eles têm um grupamento marítimo. Então, o nosso papel, na verdade, é mais antes da prova do que na prova exatamente", explicou a Capitania.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

O trabalho envolve a integração de profissionais de diferentes áreas, considerando tanto a segurança dos nadadores quanto a das pessoas que utilizam a Baía de Todos-os-Santos para outras atividades.

"No dia da Travessia, a Capitania dos Portos atua de forma coordenada com os demais órgãos e entidades envolvidos, com o objetivo de garantir o ordenamento do tráfego aquaviário, a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana", comentou.

A presença do trabalho do órgão público, assim, se conecta à atuação da organização privada da Mar Grande-Salvador, trabalhando em conjunto para que a prova seja realizada.

"É importante destacar que a atuação da Autoridade Marítima não substitui as responsabilidades dos organizadores quanto à estrutura e à segurança dos atletas e da competição", completou.

A participação do Corpo de Bombeiros, por meio de seu grupamento marítimo, integra esse trabalho conjunto, enquanto a organização da Travessia também mobiliza equipes de apoio e profissionais responsáveis pelo acompanhamento dos participantes.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Atenção às condições da Baía de Todos-os-Santos

Mas a prova é feita em um espaço natural - e é essencial prestar atenção aos sinais do próprio comportamento dados pela Baía de Todos-os-Santos, outro elemento importante no planejamento de uma competição de natação em águas abertas.

Ao longo das 55 edições anteriores, os atletas enfrentaram diferentes condições marítimas, incluindo mudanças na direção dos ventos, ondulações e correntezas capazes de interferir no desempenho e na segurança dos participantes.

Por essa razão, a avaliação das condições ambientais faz parte da preparação da Travessia e do acompanhamento realizado durante sua execução.

"As condições ambientais e meteorológicas são fatores fundamentais para a realização de uma prova de natação em águas abertas. Por isso, devem ser acompanhadas antes e durante o evento", explicou a Capitania.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

"Entre os aspectos avaliados estão a altura das ondas, a intensidade e a direção dos ventos, a visibilidade e as condições de correnteza, considerando os possíveis impactos sobre a segurança dos atletas e das embarcações de apoio", continuou.

A preocupação também se relaciona à necessidade de garantir que os profissionais responsáveis pelo acompanhamento dos nadadores, os guias, possam desempenhar suas funções em condições adequadas, sem que sejam oferecidos riscos a eles também.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

O que significam as bandeiras da Capitania dos Portos?

É possível, no entanto, saber como estão as condições do mar mesmo não integrando a Marinha ou a Capitania dos Portos. Nadadores, guias ou mesmo familiares que queiram saber como está a navegabilidade na Baía de Todos-os-Santos podem checar as informações disponibilizadas diariamente pela Capitania, por meio de um sistema de bandeiras.

Nele, a sinalização verde indica condições favoráveis à navegação, sem restrições relacionadas aos parâmetros ambientais estabelecidos. Já a bandeira amarela representa condições que exigem atenção redobrada dos navegantes, e a vermelha indica condições ambientais adversas, com possibilidade de restrições à navegação.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

O sistema auxilia os usuários da baía na avaliação das condições marítimas. No caso de uma competição esportiva de longa distância, entretanto, as características específicas do evento também precisam ser consideradas.

"Essas sinalizações são importantes referências para os usuários da BTS, mas não substituem a avaliação específica das condições de segurança necessárias à realização da prova", esclareceu a CPBA.

Dessa maneira, a realização da Travessia depende de uma avaliação que considere as particularidades da competição e os possíveis impactos das condições ambientais sobre nadadores e embarcações.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Quem decide se a Travessia precisa ser interrompida?

Assim, a Capitania está sempre atenta às condições de realização da prova, e a possibilidade de alterações nas condições meteorológicas ao longo do percurso exige que a segurança seja acompanhada durante toda a competição.

É possível, então, que algo mude e impeça a Travessia de acontecer. Nesse caso, a realização, o eventual adiamento ou a interrupção da prova envolve uma avaliação conjunta entre os responsáveis pelo evento e as instituições competentes.

"A decisão de realizar, adiar ou interromper a competição deve considerar a avaliação conjunta das condições encontradas no local, as orientações da Autoridade Marítima e o planejamento de segurança apresentado pela organização", explicou a Capitania.

A preservação da integridade física dos envolvidos orienta esse processo decisório: "A prioridade é sempre preservar a vida humana e evitar que a realização do evento represente riscos aos atletas e aos demais usuários da Baía".

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Uma prova em meio ao cotidiano marítimo da Baía

O cuidado se deve principalmente ao fato de que, além de reunir centenas de atletas, a Travessia Mar Grande–Salvador acontece em uma região cuja movimentação marítima faz parte da rotina de milhares de baianos.

A Baía de Todos-os-Santos abriga atividades de transporte de passageiros, navegação comercial, pesca, turismo, esporte e lazer. A realização de uma competição dessa dimensão demanda, portanto, planejamento e articulação entre as instituições responsáveis pelo evento e pela segurança da navegação.

"Uma prova dessa dimensão exige um planejamento específico para compatibilizar a realização da competição com o intenso fluxo de embarcações existente na Baía de Todos-os-Santos", destacou a Capitania.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Segundo a instituição, as medidas são definidas a partir de avaliações técnicas e da coordenação entre os órgãos e operadores envolvidos, considerando as atividades regulares desenvolvidas na baía para preservar a segurança dos competidores e dos demais usuários do espaço marítimo e reduzir os riscos de interferência entre as diferentes atividades.

A atuação da Autoridade Marítima também compreende a orientação aos navegantes, a fiscalização das medidas estabelecidas pelas equipes de Inspeção Naval e a comunicação de informações pelos canais oficiais da Marinha.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

Segurança na maior edição da história

Com 71 anos de história e 55 edições realizadas, a Travessia Mar Grande-Salvador alcançará neste domingo um novo recorde de participação. As 200 vagas disponibilizadas pela organização foram rapidamente preenchidas, e cerca de 100 nadadores permaneceram na lista de espera.

O crescimento da competição amplia também a dimensão da estrutura necessária para sua realização, considerando inclusive que cada atleta contará com o acompanhamento de um guia, responsável por auxiliá-lo na navegação, na hidratação e na comunicação ao longo do percurso.

Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Divulgação I Travessia Mar Grande-Salvador

A atuação da Capitania dos Portos da Bahia, assim, integra uma operação que garante a continuidade de uma das mais tradicionais competições de águas abertas do país. Dos procedimentos administrativos anteriores ao evento à fiscalização durante sua realização, o trabalho da Autoridade Marítima ajuda a construir as condições necessárias para que os nadadores possam cruzar a Baía de Todos-os-Santos e realizar, ano após ano, uma prova histórica para as águas da Bahia.