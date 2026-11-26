Desirée Dalia já era uma lenda da Travessia Mar Grande–Salvador. Ao longo de 35 anos, conheceu, disputou e se eternizou na prova que mudou sua vida profissional e pessoal. Aos 70 anos de idade, no entanto, sofreu um acidente e quebrou a clavícula. Quem a conhecia sabia que não - mas se alguém acreditou que ela pararia, não poderia estar mais enganado.

No ano seguinte, Desirée saiu de Salvador às três e meia da manhã, passou oito horas e cinquenta minutos nadando e fez ida e volta do percurso da travessia, passando mais de meia hora lutando contra as marés sem sair do lugar e finalmente voltando à Barra às 12h30, sendo a única pessoa a fazer o trajeto completo, entre homens e mulheres, acima dos 70 anos de idade.

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Trajetória de Desirée Dalia - Foto: Acervo Pessoal I Desirée Dalia

"Quando eu saí lá da Praia do Duro, eu falei 'pô, eu tenho que arrumar alguma estratégia pra vencer'. Aí eu falei com meu técnico, o Arapiraca, para quando eu chegar na Meia Travessa, onde ficam os navios, na metade do caminho, ele me avisar, porque aí ninguém pega mais a gente, porque a gente fez muito treino Meia Travessa, contra a correnteza. Se eu chegar na Meia Travessa, eu estou dentro do Porto da Barra", lembra.

Hoje, ela tenta entrar no Guiness Book pelo feito, e segue voltando: "Eu treino para nadar a Mar Grande-Salvador. Você tem que ter um objetivo, uma causa, e ela é a minha".

Com a experiência que tem, é de se esperar que uma nadadora como ela tenha se acostumado às águas da Baía de Todos-os-Santos, mas ela garante que cada largada ainda carrega a expectativa da primeira vez, e que quando deixar de ser assim, ela deixará de nadar.

Mesmo depois de décadas dedicadas à natação, de inúmeras conquistas e de se consolidar como a recordista feminina de participações na tradicional competição baiana, a nadadora segue sentindo a adrenalina de quem está prestes a enfrentar um desafio desconhecido, e está prestes a viver essa experiência pela 31ª vez.

Desirée Dalia - Foto: Acervo Pessoal I Desirée Dalia

No próximo domingo, 29, quando a Travessia Mar Grande-Salvador chegar à sua 56ª edição, com recorde de 200 inscritos, Desirée estará novamente entre os atletas que percorrerão cerca de 12,5 quilômetros pela Baía de Todos-os-Santos.

Ao longo da carreira, Desirée construiu uma relação com a natação que ultrapassou o ambiente competitivo. Professora, atleta e responsável por um projeto voltado à prática esportiva, ela encontrou na água uma maneira de promover saúde, formar novos nadadores e questionar convenções sociais relacionadas à idade.

Durante toda uma vida, ela construiu uma trajetória impressionante em diversos aspectos, quebrando recordes sul-americanos e se tornando uma lenda da natação baiana. Essa história, escrita ao longo dos 71 anos de vida de Desirée, é intrinsecamente conectada à travessia de mesma idade, que receberá mais uma vez o brilhantismo de Desirée em suas águas.

Desirée Dalia - Foto: Acervo Pessoal I Desirée Dalia

Uma mulher que abriu caminhos

Para a mulher com mais participações na história da Travessia, seu principal legado é a possibilidade de servir como referência para nadadoras de diferentes gerações. Durante boa parte de sua trajetória, a presença de mulheres acima dos 60 anos em competições de longa distância ainda causava surpresa.

Hoje, a atleta percebe uma transformação nesse cenário e reconhece que sua permanência nas águas abertas também contribuiu para ampliar as perspectivas de outras mulheres sobre o próprio futuro no esporte.

"Como mulher, eu acho extraordinário, porque, na verdade, eu puxo uma fila de meninas hoje que estão com 40, com 50, com 30 e que provavelmente estarão aos 70 nadando. Como já tem, hoje já é normal uma mulher de 65 anos fazer Mar Grande–Salvador. Eu faço desde os 62, 63, não era normal", explicou.

Essa mudança de percepção acompanha a própria história da Travessia. Em 1957, dois anos após a primeira edição oficial da competição, Marilia Barreiros tornou-se a primeira mulher a completar o percurso entre Mar Grande e Salvador.

Desirée Dalia - Foto: Acervo Pessoal I Desirée Dalia

Décadas depois, nadadoras como Desirée Dalia e Ana Marcela Cunha passaram a escrever novos capítulos dessa história, estabelecendo marcas expressivas e fortalecendo a presença feminina nas águas abertas.

No caso de Desirée, o legado também está relacionado à longevidade esportiva, uma vez que sua trajetória oferece às nadadoras mais jovens uma referência de quem continuou competindo à medida que envelheceu, estabelecendo novos objetivos ao longo da vida.

"A gente não para. Pronto, agora fez 50 anos, licença. A gente não cabe num modelo. A gente tem a responsabilidade de estar atento para fazer escolhas que nos levem a boas energias", afirmou.

O acidente

Mas, mesmo depois de tanto tempo, os desafios continuam a surgir e, claro, a serem superados. A participação de Desirée na Travessia de 2026 ganha um significado ainda mais especial diante de um episódio vivido pela nadadora no ano passado, que transforma a travessia em uma verdadeira prova de resiliência.

Em 2025, ela foi vítima de uma tentativa de roubo enquanto estava de bicicleta. Derrubada durante a ação, sofreu fraturas na clavícula e no punho, além de uma lesão na cabeça, e a gravidade dos ferimentos chegou a fazê-la questionar se conseguiria voltar a nadar.

"Eu tive, no ano passado, uma tentativa de roubo e eu quebrei a clavícula, quebrei o pulso, estourei a cabeça. Deram uma voadora na minha bicicleta e eu achei que eu não ia nadar mais", relembrou.

Desirée Dalia - Foto: Acervo Pessoal I Desirée Dalia

A recuperação, no entanto, passou pelas mãos de um dos talentos que ela criou dentro da própria escola de natação, dando a ela o retorno de tantos anos de dedicação. O médico responsável pela cirurgia havia sido seu atleta, e anos depois de receber os ensinamentos da professora na natação, coube a ele participar do processo que permitiria que ela voltasse ao esporte.

"Eu tive que me enquadrar num modelo de reabilitação. O médico, inclusive, foi meu atleta aqui, Rafa, e ele me chama de pró. Ele foi quem fez a cirurgia, e disse que só faria uma cirurgia daquele risco porque sabia quem eu era e o quanto eu precisava voltar a nadar", contou.

Dito e feito - depois da cirurgia e da reabilitação, ela voltou às águas abertas, nadou mais uma Mar Grande-Salvador e, em janeiro de 2026, juntou equipamentos, árbitros, treinador e amigos e realizou o sonho de nadar ida e volta entre Salvador e a Ilha de Itaparica.

A professora que encontrou na natação uma vocação

Enquanto se tornava uma referência no esporte baiano, Desirée se tornou também uma referência para seus alunos. Paulista, ela cresceu praticando diferentes atividades físicas e aprendeu, ao lado das irmãs, a se sentir confortável na água.

"Eu não era nadadora, apesar de ter nascido nadadora, vamos dizer assim, porque eu sou das antigas, né? Então, eu era seguidora de meu pai, e meu pai pulava de trampolim", recorda.

Ali, Desirée desenvolveu habilidades que, décadas depois, passaria a reconhecer e ensinar como fundamentos da segurança aquática, como o controle emocional, a adaptação ao meio líquido, o controle respiratório e a capacidade de se sustentar e deslocar na água.

Desirée Dalia - Foto: Acervo Pessoal I Desirée Dalia

"Eu sempre me defendi na água, e sempre tive aptidão para atividade física. Então, eu nasci, vamos dizer, nadando, mas sem perceber que eu tenho uma conexão muito forte com a natação, desde pequena mesmo. Eu e minhas irmãs", conta.

A atividade física acompanhou diferentes momentos da infância e da juventude. Desirée andava de bicicleta, montava a cavalo, jogava tênis e, posteriormente, começou a correr.

Com o ingresso na faculdade, entretanto, o esporte perdeu espaço na rotina. Aos 21 anos, já estava formada em Economia e trabalhava, seguindo uma trajetória profissional distante da carreira que construiria posteriormente dentro das piscinas.

Nadadora por acaso

Ela veio, então, para Salvador, em um momento de muita dor. Ainda jovem, havia perdido uma irmã, e foi pelas ruas da capital baiana que encontrou, de maneira intuitiva, uma forma de lidar com aquele sentimento.

"Quando venho para Salvador, eu começo a correr. E eu venho muito triste, que eu perdi uma irmã com 20 anos. E aí, sem perceber, para combater essa tristeza, eu saía andando, daqui a pouco eu estava trotando, daqui a pouco eu estava correndo. E eu corria bem", conta.

Na época, a corrida de rua ainda estava longe de ter a popularidade que possui atualmente. Desirée lembra que chamava atenção tanto pelo desempenho quanto pelo cuidado com a própria aparência. Em uma época em que poucas pessoas praticavam a modalidade nas ruas, ela se arrumava e passava batom antes de sair para correr.

A facilidade que demonstrava nas pistas levou a economista, então funcionária da Coelba, a participar de uma competição entre empresas do setor de energia elétrica em outro estado, e foi naquele campeonato, inicialmente como corredora, que um imprevisto mudaria o rumo de sua vida esportiva.

Desirée Dalia - Foto: Acervo Pessoal I Desirée Dalia

A equipe da Coelba precisava de uma nadadora para completar um revezamento, e diante da ausência de uma atleta, começaram a perguntar se alguém do grupo sabia nadar. Desirée, que havia crescido confortável na água, apresentou-se como uma possibilidade.

A pontuação daquele revezamento era importante para que a Coelba conquistasse o título geral dos jogos entre as empresas de energia elétrica. A equipe venceu, e a participação improvisada acabou se transformando no início de uma nova carreira esportiva.

Ela começou, assim, por um acidente certeiro, a nadar. Nesse processo, também passou pelo triatlo, modalidade na qual conquistou títulos e vice-campeonatos em sua categoria.

Desirée Dalia - Foto: Acervo Pessoal I Desirée Dalia

A primeira Travessia

Seguindo na carreira de nadadora, ela começou a mirar as travessias, e na época, para participar da Mar Grande–Salvador, os atletas precisavam disputar uma prova eliminatória.

O percurso saía da região do Porto da Barra, seguia até a Praia da Preguiça e retornava. Desirée conseguiu a classificação e garantiu sua estreia na competição de 1991, que foi uma prova internacional.

"Caiu um temporal, minha filha, sabe aquele temporal horroroso? E foi um horror chegar. Poucas mulheres chegaram, pouca gente chegou e eu fui uma das que chegaram", conta.

O sofrimento durante o percurso fez com que prometesse abandonar as travessias assim que pisou novamente em terra firme. A promessa, no entanto, durou pouco, e desde então, construiu uma relação de mais de três décadas com a competição.

"O que eu posso dizer da Mar Grande–Salvador é que, nos últimos 35 anos, eu dei uma virada de chave na minha vida, uma virada de 180 graus, por conta de tudo que a Mar Grande–Salvador me trouxe como nadadora, tanto nas águas, nadando, como na minha vida pessoal e na minha vida profissional", se declara.

A partir da primeira, nunca mais parou - com 35 anos, ela já tinha sido a terceira colocada geral da Mar Grande-Salvador. "No início eu falava ao meu guia que eu queria chegar, de qualquer maneira. Depois já pedia uma rota suicida, queria subir no pódio. E subi!", lembra.

Desirée Dalia - Foto: Acervo Pessoal I Desirée Dalia

Da Economia à sala de aula

O talento dela, no entanto, precisava ser compartilhado, e à medida que avançava na natação e se destacava nas competições, Desirée passou a receber pedidos de amigas que queriam aprender a nadar. Inicialmente, ela não se considerava preparada para assumir a função de professora. Sabia nadar, mas ainda precisava estudar como transmitir aquele conhecimento.

Acostumada à água desde pequena, Desirée também descobriu uma realidade que até então desconhecia. Muitas pessoas chegavam à vida adulta sem saber nadar ou sem desenvolver a segurança necessária para permanecer no meio líquido.

"Eu pensava que todo mundo nadava, entende? E eu comecei a ficar muito impactada como tinha gente que não nadava, como era tão importante saber nadar", comenta.

Assim, Desirée passou a estudar e desenvolver métodos de ensino que consideravam aspectos técnicos e emocionais. As primeiras aulas aconteceram em uma piscina alugada em um hotel. Inicialmente, eram apenas quatro alunas, todas amigas.

Com o crescimento da procura, o grupo chegou a cerca de 80 pessoas, e o gerente do hotel também passou a patrocinar suas participações nas travessias. A situação mudou quando o empreendimento foi vendido. Desirée recebeu a notícia de que precisava desocupar o espaço e, de repente, ficou sem piscina para continuar ensinando.

Desirée Dalia na escola - Foto: Acervo Pessoal I Desirée Dalia

"Eu fiquei sem piscina, fiquei louca. Falei: 'Bem, o que é que eu vou fazer?'. Tentei alugar algumas piscinas, muitos alunos meus de lá me dando força para eu montar uma escola, uma academia", conta.

Incentivada pelos alunos, tomou uma das decisões mais importantes da vida. Depois de anos trabalhando na área de Economia, com experiências em empresas como a Coelba e em atividades de planejamento financeiro, decidiu investir integralmente na natação.

"Foi uma mudança de percurso de 180 graus. Eu acabei vendendo tudo que eu tinha, minha casa de veraneio, pedi demissão voluntária da Coelba e montei", conta. Assim nasceu a Dalia Aquasport, escola que completará 30 anos em fevereiro de 2027.

Um espaço para pessoas de todas as idades

A estrutura construída por Desirée foi planejada especificamente para o ensino da natação. O espaço conta com duas piscinas, uma delas semiolímpica, de 25 metros, além de sala de musculação.

A preocupação da professora era oferecer condições para que pessoas de diferentes idades e níveis de experiência pudessem desenvolver confiança na água. Atualmente, atende desde bebês de seis meses até pessoas que procuram aprender a nadar aos 80 ou 85 anos.

"Isso me fez muito bem e ressignificou. Não que eu não gostasse da minha profissão. Eu trabalhei no Polo, trabalhei no Clube Mediterrâneo, com planejamento financeiro e tal. Mas essa coisa de trabalhar com as pessoas, de dar alguma coisa à pessoa que ninguém tira, sabe?", afirma.

Além de ensinar, Desirée atua como técnica e acompanha a preparação de atletas para competições de águas abertas, incluindo nadadores que disputarão a 56ª Travessia Mar Grande-Salvador.

Medalha de Desirée Dalia - Foto: Acervo Pessoal I Desirée Dalia

"Eu sou uma pessoa privilegiada, porque nadar me dá um prazer enorme. Ensinar, até hoje, um prazer enorme em natação, principalmente para o adulto. Ver um bebezinho, ter depoimentos de crianças que se salvaram... é um lugar que eu sempre digo que a gente fabrica saúde", diz.

"Eu não gosto de ser gestora. Eu não tenho assim, 'Ah, eu quero ser gestora, eu quero ser chefa'. Nunca tive esse perfil. Eu só exerço essa liderança porque ela é necessária ao projeto, pra manter ele em pé. Mas quem sustenta é o prazer da natação, é prazer de ver os alunos se desenvolvendo, seguindo", completa.

Novos recordes e um futuro ainda em aberto

Desirée está confirmada na Travessia Mar Grande–Salvador deste ano, mas ainda avalia como será sua participação nas competições de águas abertas em 2027 justamente por reconhecer o desgaste físico das provas de longa distância, considerando a possibilidade de reduzir a presença no circuito, mantendo os treinamentos.

A eventual mudança de foco também vem acompanhada de um novo objetivo esportivo. Desirée quer voltar a quebrar o recorde sul-americano dos 1.500 metros na natação em piscina, que já pertence a ela desde que o quebrou aos 60 anos de idade.

"Quando deu a saída e emparelhou, eram nadadoras que desde sempre foram nadadoras, e eu não. Quando eu descobri que eu tinha essa aptidão pra natação, eu fiz até psicanálise, falei, meu Deus, se eu tivesse descoberto isso antes, eu teria tido outra trajetória", lembra.

"Mas, no dia que eu quebrei o recorde sul-americano, eu catalisei isso, porque eu sabia que eu ia quebrar. Se eu vou parar no ano que vem, eu não sei. Natação de águas abertas, ela desgasta muito. Então, talvez o ano que vem eu continue treinando, mas não sei se eu vou participar do circuito. Eu sei que eu quero quebrar o recorde sul-americano dos 1.500 metros, novamente", revelou.

Por enquanto, a expectativa para a edição deste domingo permanece acompanhada da mesma adrenalina que Desirée reconhece desde suas primeiras participações.

Aos olhos das mulheres que chegaram à natação acompanhando sua trajetória, cada retorno também amplia o horizonte de possibilidades para o futuro. Ao voltar à Baía de Todos-os-Santos, a recordista seguirá mostrando que ainda há espaço para novos desafios, conquistas e descobertas depois de décadas de dedicação ao esporte.