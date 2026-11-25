A Travessia Mar Grande-Salvador é feita de muitas histórias - mas algumas delas se destacam e ficam eternizadas na história da prova. Uma delas, que começou em 1990, termina neste ano, em 2026, em uma despedida inesquecível para todos que vivem e amam a competição.

O dono dela é feito de travessias, chegadas, prêmios e, acima de tudo, alegrias. Na primeira travessia internacional que Roberto Macedo disputou, em 1991, foi com oito amigos da Ribeira em cima do barco, carregando instrumentos e tocando uma música que fizeram para ele.

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Enquanto Roberto nadava, os vizinhos cantavam e tocavam tambor, e entre tantos prêmios e medalhas, momentos como esse provam ainda mais o que Roberto significou e significa para a natação baiana.

"Até música fizeram pra mim. Eu nadando e eles cantando em cima do barco. Só você vendo que alegria, rapaz", conta.

Roberto Macedo - Foto: Acervo Pessoal I Roberto Macedo

Agora, no domingo, 29, essa história linda receberá o final que merece. Roberto voltará à Praia do Duro, em Mar Grande, para olhar Salvador do outro lado da Baía de Todos-os-Santos e fazer, de novo e uma última vez, o percurso até o Porto da Barra.

Aos 80 anos, é o atleta mais velho entre os 200 inscritos da 56ª Travessia Mar Grande–Salvador, disputando a prova pela 14ª vez. "Essa vai ser a última e vai ser com todo prazer que eu vou fazer essa prova", afirma.

O retorno trouxe Roberto de volta a uma rotina de piscina que ele só lembra de ter vivido com a mesma intensidade na juventude, além de reunir gente de diferentes épocas da sua vida. Um ex-aluno ajudou a encontrar onde treinar, uma aluna da escola que ele montou na Ribeira deve seguir no barco, filmando e fotografando e o mar pelo qual Roberto vai se despedir continua sendo o mesmo em que ele ensina outras pessoas a nadar.

Roberto Macedo - Foto: Acervo Pessoal I Roberto Macedo

O começo de tudo

Roberto começou a nadar por volta dos 10 anos, por influência da irmã mais velha, que competia pelo São Salvador. Quando o clube encerrou as atividades da natação, um diretor do Esporte Clube Bahia foi à Cidade Baixa e reuniu os nadadores para formar uma equipe. Roberto passou a competir pelo clube e, ainda jovem, chegou a treinar em dois turnos para disputar um Brasileiro em São Paulo.

No fim da adolescência, no entanto, se afastou da modalidade. Mas ele ainda tinha muito a dar à natação baiana e, aos 40 anos, retornou, em uma fase em que lidava com um problema na coluna e com bursite no ombro esquerdo.

A retomada começou com um encontro casual num sábado, em São Joaquim. Roberto cruzou com Otávio Dantas, o Tavinho, seu treinador dos tempos do Bahia. O técnico contou que os antigos companheiros estavam voltando a nadar com as competições máster e o chamou para treinar.

Roberto Macedo - Foto: Acervo Pessoal I Roberto Macedo

"Ele me viu e falou pra mim, 'Roberto, você tem que voltar a nadar. A sua turma de idade da época do Bahia tá todo mundo voltando a nadar agora'", lembra.

Na segunda-feira, Roberto já estava no Iate. Reencontrou o ambiente de equipe, enturmou-se e seguiu nadando lá até 1990, quando fez sua primeira Mar Grande–Salvador. No ano seguinte, disputou a primeira travessia internacional.

Em 1992, participou da segunda, entre a Gameleira, na Ilha de Itaparica, e o Porto da Barra. A partir de então, as águas abertas passaram a ocupar uma parte cada vez maior da sua rotina.

Roberto Macedo - Foto: Acervo Pessoal I Roberto Macedo

Treze participações e doze conquistas

Desde que chegou à Mar Grande-Salvador, construiu uma trajetória memorável, com 13 participações e 12 vitórias na faixa etária. Também disputou seis vezes a prova no sentido inverso, de Salvador para Mar Grande, e venceu todas na sua faixa.

A travessia no sentido contrário nasceu de uma iniciativa dos moradores da ilha, que queriam receber também uma chegada, e Roberto se tornou também um dos maiores símbolos desse percurso.

Entre as marcas que guarda, estão as duas horas e quatro minutos que fez em uma das edições da Mar Grande–Salvador, seu recorde pessoal. Da chegada, recorda a emoção de ter nadado mais rápido do que em qualquer outra vez.

"Não tem como falar não, viu? Mas eu cheguei quase chorando", lembra. Em outra chegada que ainda conta com prazer, na internacional da Gameleira ao Porto da Barra, o irmão quis saber se algum nadador da mesma faixa etária de Roberto já tinha passado.

Roberto Macedo - Foto: Acervo Pessoal I Roberto Macedo

Quando soube que ninguém da categoria estava à frente, avisou ao irmão, que ainda nadava. Roberto lembra de quase chorar ali mesmo, ao perceber que podia chegar em primeiro mais uma vez.

A única derrota que cita na Mar Grande também tem uma história. Afonso, um dos adversários da faixa etária, venceu, e Roberto chegou em segundo. Naquele ano, Roberto vinha treinando para uma terceira travessia internacional, prevista entre Inema e a Barra.

Com o cancelamento, decidiu que ficaria fora da Mar Grande, e na eliminatória entre Ilha de Maré e Inema, ofereceu-se para guiar Ivan Souza Almeida, que poderia ficar com a vaga.

Na chegada da seletiva, no entanto, o coordenador Ney Santos classificou os três atletas. Ivan foi até o barco do irmão dele para contar que, com a decisão, Roberto poderia nadar. O veterano disse que tinha interrompido a preparação e que já não se considerava em condições de competir, mas os colegas insistiram até que ele aceitou.

Roberto Macedo - Foto: Acervo Pessoal I Roberto Macedo

Assim, Roberto chegou à largada da única edição em que perdeu na categoria, sem preparação alguma - mas ainda assim foi vice-campeão e viu, a seu lado, Afonso, um dos grandes amigos que fez nas águas, vencer.

"A melhor parte é a turma, né? Isso, e o prazer de chegar em Mar Grande de barco, ficar na praia e sair nadando até o Porto da Barra", diz.

Roberto Macedo - Foto: Acervo Pessoal I Roberto Macedo

Uma vida de treinos

Essas amizades vêm da época em que treinava para as travessias, em que Roberto tinha parceiros para os percursos longos. Com Américo e Anderson, pegava um ônibus até Periperi e voltava nadando até a Ribeira. Uma vez, o grupo saiu de Tubarão, em Paripe, e nadou até a Penha, fazendo treinos em que a Cidade Baixa servia de ponto de partida, trajeto e chegada.

Décadas depois, sem os antigos companheiros de percurso, Roberto vinha nadando sozinho no mar. Ronald, ex-aluno dele no Itapagipe e hoje seu técnico, ofereceu ajuda para encontrar uma piscina perto de casa e fez o contato para que ele passasse a treinar nos Oficiais, onde também conta com o acompanhamento de Jaime.

Roberto continua nadando na praia e diz que há anos não acumulava tanto treino em piscina. "Eu nunca treinei tanto em piscina. Só na minha época de jovem. Eu cheguei a treinar dois turnos pra ir pra um Brasileiro em São Paulo. Mas depois disso, do mar pra cá, eu nunca treinei tanto em piscina como eu tô treinando agora", conta.

Roberto Macedo - Foto: Acervo Pessoal I Roberto Macedo

A primeira piscina salgada do mundo

Na Praia da Ribeira, Roberto fez história nadando e também revolucionando a natação, inclusive a nível mundial. Foi lá que criou o que ainda funciona e chama de piscina salgada, uma estrutura de 25 metros de comprimento por 12 de largura montada dentro do mar, na própria praia.

Ali funciona uma escola de natação que completará 20 anos em fevereiro. Hoje, segundo ele, há mais idosos do que crianças entre os alunos. "Nós estamos com a escolinha aqui de natação, com uma turma boa. Tem mais idosos do que crianças. É maravilha", diz.

Piscina Salgada de Roberto Macedo - Foto: Acervo Pessoal I Roberto Macedo

Assim, a Ribeira, onde antes reunia os companheiros para voltar a nado de Periperi, tornou-se também o lugar onde formou novas turmas: "Eu tenho uma outra família agora".

Agora, aos oitenta anos de idade, sabe exatamente o que cada atleta precisa para evoluir, aconselhando os alunos a treinar, respeitar o próprio ritmo na preparação e, caso sonhem também com a Mar Grande-Salvador, ter coragem para encarar o percurso.

"É participar, treinar muito, se respeitar no treinamento, fazer o treinamento certo. E encarar. É uma beleza você chegar na praia, de lá de Mar Grande, olhar pra lá pro outro lado e ver Salvador. Só de pensar que você vai fazer esse percurso, tem que ter coragem pra enfrentar", diz.

O retorno aos 80 anos

A referência de tantos nadadores, então, encerra sua participação com a prova que mais amou ao longo da carreira. Roberto nadou a Mar Grande-Salvador até a interrupção do calendário em 2016, e quando voltou em 2023, ele decidiu voltar a nadar para encerrar sua trajetória nas águas da Baía de Todos-os-Santos.

"Eu estou voltando agora por causa disso. Por causa da Mar Grande. E o desejo de fazer essa travessia com minha faixa de idade de 80 anos", afirma. Nesta edição, os nadadores percorrerão cerca de 12,5 quilômetros entre a Praia do Duro, em Vera Cruz, e o Porto da Barra, junto ao atleta que nunca deixou de voltar para a Travessia Mar Grande-Salvador.

E, uma última vez, antes de encontrar a embarcação, ele vai fazer o que descreve com tanto gosto. Chegar de barco à ilha, pisar na praia e olhar para Salvador. Depois, entrar no mar, e dar à Travessia uma última lembrança de um de seus atletas mais inesquecíveis.