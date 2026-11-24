Entre os tantos personagens da história da Travessia Mar Grande-Salvador, um se destaca - pela quantidade de participações, pelos resultados impressionantes e, acima de tudo, pelo amor ao mar e à natação.

No último aniversário de Renato Barros, ele pediu à filha Gabriela que chamasse os irmãos e preparasse um yakisoba. Naquele dia, ela fez uma pergunta que, depois de tantas chegadas ao Porto da Barra, ainda rendia curiosidade a todos que acompanhavam a prova - quantas vezes mais ele pretendia nadar a Mar Grande–Salvador?

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Renato respondeu que faria a prova até ficar velhinho. Quantas ainda caberiam nesse tempo, ele mesmo não sabia dizer. Gabriela imaginava que continuaria esperando o pai sair do mar, como fez a vida inteira, desde criança. Neste ano, no entanto, Renato faleceu aos 68 anos, fazendo o que mais amava, durante um evento na Piscina Olímpica.

Quis a vida e quis o destino que a história dele ficasse eternamente onde ele passou grande parte dela - dentro da água. Mas o legado do nadador não coube em uma única vida, e seguiria vivo através da família que deixou e também da Travessia que marcou eternamente.

Por isso, no domingo, 29 de novembro, quem irá à 56ª edição da Travessia são os quatro filhos de Renato, para receber a homenagem ao nadador que mais vezes completou o percurso.

O troféu da competição levará o nome dele, que estreou em 1983, chegou à 40ª participação em 2024 e voltou a nadar a prova em 2025, aos 67 anos, encerrando sua trajetória na Mar Grande-Salvador e se eternizando nela.

Renato Barros finalizando sua 40ª Mar Grande-Salvador - Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

Da casa de férias em Itaparica às chegadas no Porto da Barra

A história de Renato com as águas durou uma vida inteira. Quando criança, a mãe dele tinha casa em Itaparica, onde a família passava as férias. Renato cresceu indo à ilha com os pais e os irmãos e, mais tarde, levou os filhos para lá.

Para eles, o pai estava sempre no mar. Nadava, mergulhava, pescava e velejava, e quando chegava a época das travessias, ela percebia que a alegria dele começava bem antes da largada.

"A Mar Grande–Salvador era a travessia que ele com certeza mais amava fazer. Você via a felicidade de meu pai. Sabe? Ele transbordava. Ele transbordava esse amor, essa paixão pela natação", conta a filha.

Renato Barros competindo - Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

Renato era formado em Educação Física e chegou a dar aulas de natação, aumentando seu envolvimento com a modalidade na faculdade. Em terra, trabalhava com carros e tinha uma oficina.

Nas horas de treino, seguia uma rotina clássica, nadando quatro quilômetros no mar em uma manhã de domingo qualquer. A Mar Grande, assim, era o foco de uma preparação que durava o ano inteiro.

Renato participava de tantas competições, em piscina e em águas abertas, que era difícil para a família acompanhar o calendário inteiro, mas os quatro filhos levaram do pai o hábito de praticar esporte.

A irmã mais nova de Gabriela chegou a fazer alguns treinos de natação, e hoje Helen, a neta mais nova de Renato, nada, herdando o talento do avô e, quem sabe, sendo uma das futuras estrelinhas da Mar Grande-Salvador.

Renato Barros competindo - Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

Renato na Mar Grande-Salvador

A primeira Mar Grande–Salvador de Renato foi em 1983, décadas antes da prova se tornar tudo que é hoje. Desde então, a travessia viveu um hiato, e em 2023, quando a prova retornou após sete anos, ele ficou fora por causa de uma cirurgia no ombro.

Parar de nadar durante a recuperação foi, para ele, um sacrifício. Renato deveria inclusive operar o outro ombro, mas sabia o que significaria passar mais um período longe da água e escolheu voltar o quanto antes.

Enquanto precisava estar parado, Renato se recusou a deixar a Mar Grande-Salvador. Por isso, acompanhou de barco alguns amigos que iam nadando, tentando ajudar os competidores e participar do evento mesmo de fora da água.

Renato Barros vencendo a Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

Assim, ele se preparou, se recuperou e, em 2024, aos 66 anos, voltou à Travessia e completou a 40ª edição como competidor, saindo da água mostrando quatro dedos em uma mão e um zero com a outra. Naquele dia, ele contou ao Portal A TARDE que cruzar a linha de chegada depois da cirurgia trouxe de volta o sentimento da estreia.

"Era um sonho. Em 1983 eu fiz pela primeira vez e não parei mais, com exceção do ano passado que eu operei o ombro. Hoje eu retornei e, graças a Deus, pra não parar mais. A cabeça é tudo. É o segredo. O resto é consequência", disse Renato na ocasião.

Renato Barros terminando a Mar-Grande Salvador - Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

"Quando você tem a cabeça no lugar, tudo é possível. Você pode superar tudo. Quando eu atravessei a linha de chegada, o sentimento foi igual à primeira vez, cheguei chorando", relembrou.

Renato foi homenageado em vida naquele ano pela trajetória na prova, e em 2025, voltou à água aos 67 anos para marcar a prova uma última vez.

Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Beatriz Amorim / Ag. A TARDE

O nadador a quem os outros perguntavam pela maré

Nas competições, Renato era uma lenda. Procurado por atletas que queriam saber como estava o mar e por aqueles que, com menos experiência, perguntavam por onde seguir, de que lado vinha a corrente ou o que esperar da maré naquele dia, era ele o grande conhecedor do esporte, do mar e da travessia.

Seu treinador, Roquinho, dizia que Renato era um de seus melhores atletas, reconhecendo a dedicação de quem treinava com regularidade, viajava pelo Brasil para competir e, se perdesse uma inscrição, procurava a organização para saber se ainda havia vaga.

Renato Barros e Desirée Dalia, recordistas da Mar Grande-Salvador - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Incentivando outros nadadores e dividindo tudo que aprendeu na baía, ele marcou inúmeros atletas, que hoje lembram com carinho de como ele apontava o caminho de acordo com a maré e encorajava quem se preocupava com o tempo antes da largada.

Renato Barros competindo - Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

"Ele sempre incentivava, fazia chuva, fazia sol, ele dizia, 'Não, vai dar tudo certo. Não se preocupe com chuva, não se preocupe com isso, se preocupe em treinar'", lembra a filha. Hoje, ela leva consigo uma frase do pai que, para ela, explica perfeitamente como ele encarava os desafios no mar e dava força a todos os outros para continuar: "Não existe dificuldade para quem quer a solução".

A distância, para ele, era superável. O esforço físico, também, e até mesmo as adversidades que apareciam pelo caminho. Ao longo de uma vida inteira nadando, Renato também se aventurou em percursos mais longos, e nadou quatro vezes, com três amigos, de Madre de Deus ao Porto da Barra, uma travessia de mais de 30 quilômetros.

Renato Barros competindo - Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

Foi na Baía de Todos os Santos e na Mar Grande-Salvador, no entanto, que uma das histórias de superação mais impressionantes dentre as tantas protagonizadas por Renato aconteceu.

Enquanto nadava nas águas de Salvador, Renato chegou a sofrer uma queimadura ao encontrar uma raia que explodiu em seu peito, e continuou nadando. Completou a travessia e deixou, em quem o acompanhava e na família, uma sensação clara de que para ele "nada era difícil".

Renato Barros vencendo a Travessia Mar Grande-Salvador - Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

Uma história guardada medalha por medalha

Hoje, a casa de Renato se tornou um museu de todas as lembranças que ele guardou ao longo de décadas de natação. Da Travessia Mar Grande-Salvador, guardou todas as camisas das edições que disputou, inúmeras medalhas e troféus.

Quando pequenas, Gabriela e a irmã Tiara ajudavam a pendurá-las. Em outra época, quando o pai foi diretor da AMBA, as duas entregavam medalhas aos atletas. Hoje, a família montou um espaço em casa para preservar a memória dele, reunindo e expondo todas as medalhas que marcam uma vida de conquistas.

1 de 4 Parede de medalhas e troféus de Renato Barros | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

2 de 4 Troféu de Renato Barros na Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

3 de 4 Parede de medalhas e troféus de Renato Barros | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

4 de 4 Parede de medalhas de Renato Barros | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

Entre as peças, estão títulos e histórias. Em seu aniversário de 40 anos, por exemplo, Renato escolheu comemorar do jeito mais autêntico possível, e organizou uma travessia para reunir os amigos, fez um passeio de barco e distribuiu medalhas aos participantes.

Hoje, as memórias dessa travessia ficam ao lado dos troféus da Mar Grande–Salvador, de Inema e da premiação Melhores do Ano do Esporte, acompanhados de diversas fotografias de pódios e chegadas no Porto da Barra.

1 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

2 de 28 Touca de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

3 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

4 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

5 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

6 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

7 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

8 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

9 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

10 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

11 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

12 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

13 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

14 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

15 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

16 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

17 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

18 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

19 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

20 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

21 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

22 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

23 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

24 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

25 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

26 de 28 Bandeira de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

27 de 28 Touca de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

28 de 28 Acervo de Renato Barros na Travessia Mar Grande-Salvador | Foto: Arquivo Pessoal I Renato Barros

"A gente talvez não tivesse nem a noção do quanto ele era admirado, sabe? Pelas pessoas da natação, do quanto ele era referência. A gente talvez tenha entendido depois que ele faleceu", conta a filha.

Hoje, os que ficaram honrando o legado do pai pensam em um dia nadar a prova em homenagem a ele, mas já o homenageiam indo na edição que leva seu nome para receber todo o reconhecimento que um personagem eterno na história da prova merece.

Assim, no dia 29, 200 atletas entrarão nas águas, mas um em especial os acompanhará um pouquinho acima, vindo dos céus e participando da festa que, de tanto amar e se dedicar em vida, se tornou sua mesmo além dela.