O Brasil tem recebido grandes turnês internacionais de rock e heavy metal, com apresentações de bandas históricas, artistas de diferentes gerações e festivais dedicados ao gênero. Nesse cenário, Salvador também busca ampliar sua participação no circuito de grandes espetáculos internacionais, com a possibilidade de receber atrações que ainda não passaram pela capital baiana.

Apesar da presença de grandes espetáculos em diferentes regiões brasileiras, Salvador ainda busca ampliar sua participação nesse calendário. A realização de apresentações internacionais na capital baiana representa não apenas a oportunidade de aproximar os fãs de grandes bandas, mas também de atrair público de outros estados e fortalecer o mercado de eventos na cidade.



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O interesse em atrair esse público já faz parte dos planos da Arena Acelen Fonte Nova. Em entrevista ao A TARDE, o CEO do equipamento, Alexandre Gonzaga, revelou o desejo de trazer bandas como Metallica e Iron Maiden para Salvador e confirmou que já existem sondagens para apresentações de rock pesado projetadas para 2028.

CEO da Acelen Arena Fonte Nova, Alexandre Gonzaga - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

"Eu acho até que naturalmente ela já entrou, estamos cada vez mais demandados. Avaliamos sempre em conjunto com o produtor o tipo de evento ideal para Salvador. Embora seja a cidade do axé, a população consome esses shows internacionais. Nós temos o grande sonho de realizar um grande show de rock na arena (com bandas do porte de Metallica ou Iron Maiden), pois existe procura e potencial para atrair público de todo o Nordeste, Sul e Sudeste."

Metallica e Iron Maiden estão nos planos

Entre os nomes mencionados pelo CEO, Metallica e Iron Maiden aparecem como alguns dos principais desejos da administração da Arena Fonte Nova. As duas bandas estão entre as maiores referências mundiais do heavy metal e representam o perfil de espetáculo que o equipamento pretende receber.

Gonzaga explicou que a ausência de algumas grandes turnês na capital baiana não está necessariamente relacionada à falta de interesse em receber atrações de rock. Segundo ele, questões logísticas e a organização dos itinerários internacionais podem dificultar a inclusão de Salvador nas rotas.

"Não sinto resistência com pop nem com rock. A ausência de algumas turnês se deve a questões logísticas de itinerário, em que bandas como o Metallica priorizam rotas diretas entre o Sudeste/Sul e outros países da América do Sul. Quando anunciamos atrações, os fãs de rock pedem muito Metallica e Iron Maiden em nossas redes."

O planejamento para receber artistas internacionais de grande porte começa com antecedência. De acordo com Alexandre Gonzaga, as primeiras sondagens podem ocorrer cerca de um ano antes da realização dos espetáculos, considerando a disponibilidade da Arena e o calendário de partidas de futebol.

"Uma sondagem para show internacional desse porte começa com cerca de 1 ano de antecedência. Inicialmente verificamos a disponibilidade de datas no calendário, conciliando com os jogos de futebol da CBF e Sul-Americana. As produtoras participam de bids internacionais e, após vencerem a disputa pela turnê, definem o artista. Já temos sondagens inclusive para shows de rock pesado projetados para 2028."

Guns N' Roses mostrou força do público roqueiro

A realização do show do Guns N' Roses em Salvador, em 2026, é apontada como um exemplo do potencial da capital baiana para receber grandes apresentações internacionais de rock.

A passagem da banda pela Arena Fonte Nova, que recebeu um grande público, reforçou a capacidade de mobilização dos fãs do gênero e demonstrou que existe demanda para eventos desse perfil na cidade.

Passagem da banda pela Arena Fonte Nova - Foto: AFP

Para Gonzaga, a apresentação também fortaleceu o interesse em ampliar a presença do heavy metal e de outros segmentos do rock na programação do equipamento.

"Queremos trazer um show de rock mais pesado (heavy metal). O show do Guns N' Roses provou que Salvador possui um público roqueiro muito forte e engajado, e nosso objetivo é realizar um grande evento desse gênero na Fonte Nova."

"No show do Gun N' Roses foram mais de 3 mil envolvidos profissionais, entre equipes de produção, infraestrutura, segurança, alimentação, bebidas e limpeza, 20 toneladas de equipamentos de iluminação, 70 toneladas de som e 20 toneladas de LED."

Brasil recebe grandes turnês de rock e metal

A movimentação da Arena Fonte Nova ocorre em um momento de intensa circulação de grandes bandas internacionais pelo Brasil. Em 2025, o país recebeu atrações como System of a Down, Limp Bizkit e Napalm Death, além de festivais especializados que reuniram nomes importantes do cenário mundial.

Um dos destaques foi o Bangers Open Air, que contou com apresentações de bandas como Sabaton, Dark Angel e Municipal Waste, além de Kerry King, projeto liderado pelo guitarrista do Slayer.

Em 2026, o calendário brasileiro também recebeu grandes nomes do gênero, como AC/DC, Korn, Iron Maiden, Guns N' Roses e Avenged Sevenfold. Para dezembro, estão previstas apresentações de Deep Purple e Slayer, ampliando a programação de rock e metal no país.

O cenário também já aponta para 2027. Entre os nomes anunciados estão System of a Down, Slipknot e Marilyn Manson. Outro destaque é o projeto Cavalera, de Max e Iggor Cavalera, que prepara uma apresentação dedicada ao álbum Chaos A.D., lançado pelo Sepultura em 1993.

A programação demonstra a diversidade de atrações que circulam pelo país, desde bandas históricas do heavy metal até grupos de diferentes vertentes do rock. Para Salvador, a possibilidade de entrar nesse roteiro representa uma oportunidade de ampliar o calendário de grandes eventos internacionais.

Fãs pedem Evanescence na Bahia

Enquanto Metallica e Iron Maiden aparecem entre os desejos da administração da Arena Fonte Nova, outra banda internacional também mobiliza admiradores baianos nas redes sociais: o Evanescence.

A campanha que pede uma apresentação do grupo na Bahia reforça a procura dos fãs por atrações internacionais de rock na capital baiana. A movimentação nas plataformas digitais demonstra que o interesse não está restrito às bandas de heavy metal tradicional, mas também alcança outros segmentos do gênero.

SALVADOR WANTS EVANESCENCE AT ARENA FONTE NOVA https://t.co/j472YEZsUv — cavalo do cão (@evanesexy) November 24, 2026

Evanescence, vem pra Salvador. A Bahia te espera na arena fonte nova🤍 — João (@joauns) November 26, 2026

Liderado pela vocalista Amy Lee, o Evanescence ganhou projeção internacional com músicas que misturam elementos do rock alternativo, metal e metal sinfônico. Entre seus principais sucessos estão Bring Me to Life, My Immortal e Going Under.

A mobilização dos fãs pelo grupo se soma aos pedidos por Metallica e Iron Maiden e reforça a expectativa de que Salvador receba mais apresentações internacionais voltadas ao público roqueiro.