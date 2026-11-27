O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou a definir os principais nomes que devem compor a equipe ministerial de seu quarto mandato, a partir de janeiro de 2027. As mudanças envolvem pastas estratégicas, como Casa Civil, Fazenda e Segurança Pública, além da continuidade de integrantes da atual equipe econômica.

Entre as escolhas e articulações conduzidas pelo presidente estão o senador Camilo Santana (PT-CE), cotado para assumir a Casa Civil; o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que aparece como favorito para comandar o futuro Ministério da Segurança Pública; e o banqueiro Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, que aceitou o convite para assumir a Fazenda.

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Outro nome que aparece nas definições de Lula é o do atual ministro do Planejamento, Bruno Moretti. Ele deve permanecer no cargo e integrar a equipe econômica ao lado de Trabuco.

As movimentações indicam a formação de um núcleo de ministros que terá participação direta na coordenação política, na condução econômica e nas principais agendas do próximo governo.

Camilo Santana na Casa Civil

Ex-governador do Ceará e ex-ministro da Educação, o senador Camilo Santana ganhou espaço nas articulações do governo durante a campanha de reeleição de Lula. Sua atuação foi especialmente relevante no segundo turno, quando participou da reformulação da estratégia eleitoral do presidente após Flávio Bolsonaro (PL) terminar à frente na primeira rodada de votação.

Convite de Lula teria sido feito na noite de quinta, 26 - Foto: Ricardo Stuckert /PR

Camilo governou o Ceará por dois mandatos e foi eleito senador em 2022. No início do terceiro mandato de Lula, licenciou-se do Congresso para assumir o Ministério da Educação, função que deixou em abril deste ano para retornar ao Senado.

Atualmente líder do PT na Casa, o parlamentar também participou das articulações pela reeleição de Lula e trabalhou pela continuidade do grupo político no Ceará, com a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT), seu sucessor no comando do estado.

A escolha de Camilo para a Casa Civil ganhou força após Fernando Haddad comunicar a Lula que não pretende integrar o primeiro escalão do próximo governo. A pasta é considerada estratégica por coordenar a relação entre os ministérios e acompanhar a execução das principais ações do Executivo.

Durante a campanha, Santana também foi escalado por Lula para apresentar uma proposta de redução da maioridade penal para 16 anos em casos de crimes graves. A iniciativa contrariou uma posição histórica do PT e provocou manifestações contrárias de dirigentes da legenda.

Geraldo Alckmin na Segurança Pública

O vice-presidente Geraldo Alckmin é cotado para assumir o novo Ministério da Segurança Pública, pasta que deverá concentrar a articulação do governo federal com estados e municípios no enfrentamento à criminalidade.

A experiência administrativa é um dos fatores considerados por Lula na escolha. Alckmin governou São Paulo por quatro mandatos, período em que esteve à frente da administração estadual e da estrutura de segurança pública da maior unidade da federação.

Lula e Alckmin - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A criação do ministério está relacionada à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que redefiniu competências dos entes federativos e estabeleceu novas regras de cooperação no combate ao crime.

Entre as mudanças previstas está a inclusão expressa do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) na Constituição. O mecanismo busca integrar as diferentes forças policiais, ampliar o compartilhamento de informações e permitir o planejamento conjunto de operações.

A proposta também amplia a participação da União na coordenação das políticas nacionais de segurança, sem retirar a responsabilidade de estados e municípios sobre suas estruturas policiais.

A escolha de Alckmin também ocorre em meio à intenção de Lula de transformar a segurança pública em uma das principais agendas do quarto mandato. A avaliação de auxiliares do presidente é que a área pode aproximar o governo de parcelas do eleitorado que demonstraram insatisfação com a atuação federal no setor.

Antes de ganhar força para a Segurança Pública, o vice-presidente chegou a ser cotado para assumir a Fazenda, mas Lula optou por Trabuco. Alckmin também participou das discussões sobre a estruturação do novo ministério, ao lado de ex-ministros da Justiça.

Luiz Carlos Trabuco na Fazenda

Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco foi o primeiro nome confirmado para integrar a equipe ministerial do quarto mandato de Lula. O banqueiro aceitou o convite do presidente para comandar o Ministério da Fazenda.

A escolha ocorre após uma série de conversas entre Lula e representantes do setor financeiro sobre os rumos da economia no próximo governo. A chegada de Trabuco também marca a definição de um nome ligado ao sistema bancário para conduzir a política econômica federal.

Lula e Luiz Carlos Trabuco - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Com trajetória construída no Bradesco, o executivo começou a trabalhar na instituição aos 17 anos e avançou por diferentes funções até chegar à presidência do banco. Posteriormente, assumiu o Conselho de Administração, posição que ocupa atualmente.

Sua indicação também representa uma mudança na composição da equipe econômica, que terá Bruno Moretti à frente do Planejamento. A Fazenda será responsável pela condução da política econômica, enquanto o Planejamento terá participação na organização do orçamento e na definição dos recursos destinados às políticas públicas.

A escolha de Trabuco foi anunciada após reunião com Lula no Palácio da Alvorada, na quinta-feira, 26.

Bruno Moretti permanece no Planejamento

Atual ministro do Planejamento, Bruno Moretti deve continuar à frente da pasta no quarto mandato de Lula. A permanência foi acertada pelo presidente, segundo aliados, e o ministro deverá integrar a equipe econômica ao lado de Luiz Carlos Trabuco.

Moretti chegou ao comando do ministério no fim de março deste ano, após a saída de Simone Tebet. Antes, ocupava o cargo de secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil, onde participava de avaliações de medidas fiscais e orçamentárias do governo.

Atual ministro do Planejamento, Bruno Moretti - Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A atuação na estrutura da Presidência contribuiu para aproximá-lo de Lula e ampliar sua participação nas discussões sobre as contas públicas.

Nas últimas semanas, Moretti também esteve à frente das articulações do chamado Plano Moretti, projeto de ajuste fiscal que prevê medidas para ampliar a arrecadação e permitir a contenção de despesas a partir de 2027. A proposta foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente na terça-feira, 24.

A continuidade no cargo indica a intenção de Lula de preservar parte da atual estrutura econômica, mesmo com a mudança no comando da Fazenda.

A nova equipe terá o desafio de conciliar as medidas de equilíbrio das contas públicas com a manutenção dos investimentos e dos programas sociais defendidos pelo presidente.